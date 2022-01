Plus verduurzaamt verpakkingen druiven en pizza’s

UTRECHT – Veel huismerkproducten van Plus blijken meer verpakkingsmateriaal te bevatten dan nodig, concludeert Plus na een inventarisatie. Samen met ketenpartners is de formule gaan kijken naar duurzame alternatieven. Plus geeft aan de afgelopen jaren reeds meer dan 750.000 kilo plastic te hebben bespaard op jaarbasis. De besparing levert ook extra schapruimte op. Nu zijn pitloze druiven en pizza’s aan de beurt.

In plaats van een hoog deksel zijn de rode en witte pitloze druiven van ‘De meest verantwoorde supermarkt van Nederland’ voorzien van een topseal; een strak glad folie. Dat levert een besparing op van zo’n 15.000 kilo plastic per jaar – en 900 kilometer aan hoge deksels. Plus vindt ook de uitstraling van deze druivenverpakking beter. “PLUS is de eerste supermarkt die volledig over is op ‘topseal’ in plaats van een plastic deksel op de druiven verpakkingen van 500 gram. Deze stap past perfect bij onze ambities om verpakkingen te verduurzamen. Eerder maakten we deze stap al bij aardbeien en blauwe bessen. We zetten nu dus weer een volgende stap in het terugdringen van plastic”, aldus Arnold Kreukniet, category manager fruit.

Karton

De pizza’s worden voortaan zonder kartonnen omdoos aangeboden. De informatie die eerst op de dozen stond, is nu op een etiket vermeld. Datzelfde geldt voor de kartonnen sleeves om verse maaltijden. De besparing: 40.000 kilo karton per jaar. Ginette van der Peet, category manager maaltijd- en borrelgemak: “In gesprekken met onze leveranciers hebben we verschillende opties verkend om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. We zijn trots op het huidige resultaat en het zorgt voor minder afval bij klanten thuis.”

Duurzaam en innovatief

In 2018 formuleerde de keten haar verpakkingsbeleid en eerder werd al het zwarte plastic bij vlees en de dubbele plastic deksels bij vers gesneden fruit en noten vervangen. Huismerkmanager Elsbeth van Dam hierover: “Om onze doelstellingen te halen, zijn we continu op zoek naar duurzamere en innovatieve oplossingen. We doen dit samen met onze leveranciers. Het is goed om te zien dat zij steeds vaker met goede suggesties komen. Als meest verantwoorde supermarkt van Nederland (GfK) blijft Plus zich ook dit jaar inzetten om minder, hernieuwbaar en recyclebaar te verpakken.”

