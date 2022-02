ProVeg: breed draagvlak voor eten van minder vlees

UTRECHT - In een onderzoek naar de denkbeelden van Nederlanders over het eten van vlees, dat werd gedaan door Kieskompas in samenwerking met de VU en in opdracht van consumentenplatform ProVeg, komt naar voren dat een kwart hoopt op een toekomst zonder vlees. De meeste Nederlanders (72 procent) vinden dat we minder dieren moeten eten en ruim een kwart (28 procent) hoopt dat we ooit helemaal geen dieren meer zullen gebruiken als voedsel.