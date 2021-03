‘Red bull geeft duurzaamheid en recycling vleugels’

Merk wil een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van zwerfafval

AMSTERDAM - Bij Red Bull Nederland is de afgelopen periode veel energie gestoken in de thema’s duurzaamheid en recycling. Het merk heeft een campagne gelanceerd waarin consumenten worden aangemoedigd lege blikjes in de prullenbak te gooien, een primeur binnen de wereldwijde Red Bull-organisatie. Tijmen Doesborgh, marketing director Red Bull Nederland, vertelt over de ins en outs van deze koerswijziging.

Wat is de aanleiding geweest van deze sterkere focus op duurzaamheid en recycling?

“Als een van de meest gedronken merken staan wij als Red Bull in veel lijstjes op nummer 1. Helaas betekent dat ook dat wij hoog scoren op het lijstje van meest gevonden producten in de berm. Wij willen graag winnen, maar niet in dat lijstje. Als ik een Red Bull-blikje zie liggen, voel ik me daar niet prettig bij. Al helemaal omdat dat blikje van 100% recyclebaar aluminium is; het is oneindig te recyclen en in Nederland behoort onze aluminiumrecycling-infrastructuur tot de absolute wereldtop. Alleen al om die reden is het zonde als dat blikje niet in de afvalstroom terechtkomt. Daarom raap ik het op en gooi ik het in de prullenbak. Die spirit leeft intern enorm en inmiddels hebben we meerdere keren een company clean-up gedaan. Dit thema hebben wij nu doorvertaald naar een consumentencampagne. Het is dus eigenlijk een logische volgende stap naar aanleiding van wat er al leeft binnen onze organisatie en in de samenleving.”



Statiegeld op blik is toch de oplossing voor het zwerfafvalprobleem?

“Wij zijn vanuit Red Bull voorstander van alle mogelijke initiatieven om te zorgen dat blikjes in de afvalstroom komen. Zeker omdat ons blik dus 100 procent recyclebaar is. Statiegeld werkt in Duitsland goed en wij hebben er vertrouwen in dat het hier ook gaat werken. Maar dat gebeurt in Nederland pas per 31 december 2022. Wij willen daar niet op wachten en nu al een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van zwerfafval.”



Een voor jullie grensverleggende campagne dus?

“Je kent ons van events, atleten en content, maar nu is het verhaal dus even anders. Wij zijn binnen Red Bull wereldwijd het eerste land dat dit doet.”



Staat dit niet te ver van jullie merk af?

“Wij merken dat consumenten steeds meer actie willen ondernemen om de wereld een stukje beter te maken. De jonge doelgroep waaraan wij appelleren is moeilijk in beweging te krijgen, maar juist daar kunnen wij bij helpen. Ons mantra is vleugels geven aan mensen en ideeën en dat doen wij met zorg voor de omgeving. Bij onze events streven wij er bijvoorbeeld naar de locatie beter achter te laten dan dat we haar aangetroffen hebben. Deze campagne is eigenlijk een uitvloeisel van die mentaliteit. De wereld is onze speeltuin en we geven consumenten de vleugels om ons te helpen daar met respect mee om te gaan.”



Hoe vult deze campagne dat concreet in?

“We hebben ons afgevraagd hoe we de boodschap sustainability konden koppelen aan onze merkwaarden. Actief zijn en opruimen is een logische combinatie. Daarom hebben we een cartoon ontwikkeld rondom ‘plogging’, ofwel de combinatie van joggen en het opruimen van zwerfafval. In Zweden noemen ze dat ‘plocka’. Dit fenomeen is daar in 2016 ontstaan en breidt zich momenteel snel uit over de hele wereld. Rond die plogging-cartoon hebben we een 360 graden-campagne ontwikkeld, die je terugvindt in retail, petrol, horeca, media, sociale media en op straat, met onze Wings-teams. We hebben twee van onze tien Mini’s die we gebruiken voor sampling omgebouwd tot recycletool. Tijdens events of op straat gooi je je lege blikje in het grote blik op het dak. Zo zamelen wij zelf ons lege blik in voor recycling.”



Betrekken jullie ook atleten bij dit nieuwe verhaal?

“Red Bull-atleet Lasse Walker is een van de beste kiteboarders ter wereld. Hij is dag en nacht in de natuur, dus dit onderwerp gaat hem aan het hart. We zouden in samenwerking met Lasse op 20 maart tijdens de Landelijke Opschoondag een Beach Cleanup organiseren, maar vanwege corona moeten we dat individueel doen en niet in grote groepen. Dus de Beach Cleanup wordt doorgeschoven naar World Cleanup Day op 19 september. Na onze campagne in Q1 is dit een tweede activatiemoment. Maar we blijven deze boodschap uiteraard het hele jaar laden.”



Waaruit bestaan die inspanningen?

“Op veel terreinen en niveaus werken wij aan het verkleinen van onze impact op de planeet. Zo ontwikkelen wij onze eigen koelkasten. Natuurlijk vanwege de branding, maar ook omdat we die koeling dan zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Onze units zijn 45 procent energiezuiniger dan conventionele koelingen. Van onze totale wereldwijde vloot is maar liefst 95 procent zo’n eco-koeling. Daar hechten wij als Red Bull veel waarde aan. Naast ons blik is al onze secundaire packaging ook van gerecycled materiaal en 100 procent recyclebaar. Voor toekomstige events maken wij mobiliteitsplannen gericht op CO2-uitstootreductie, gaan we werken met aggregaten op hernieuwbare energie, kiezen wij voor foodpartners die lokaal en fairtrade sourcen en werken wij met statiegeld op bekers aan het hergebruik van plastic. Zo dragen wij op veel manieren ons steentje bij. En zo hoort het ook.”

Bron: Levensmiddelenkrant