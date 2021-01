Rutte: ‘Doe vaker 's ochtends boodschappen’

DEN HAAG – Ongeacht of de avondklok wordt ingesteld, roept premier Rutte consumenten op om vaker in de ochtend boodschappen te halen.

In de persconferentie vandaag vertelde Rutte over de extra coronamaatregelen die vanaf nu en wellicht later in de week van kracht worden. In de Tweede Kamer wordt deze middag besproken of een avondklok ingevoerd zal worden. Mochten zij instemmen, dan zal de regeling op zijn vroegst zaterdag of zondag ingaan. De avondklok gaat dan gelden tussen 20.30 uur en 4.30.

Ook supermarkten en andere essentiële levensmiddelenwinkels worden verplicht hun deuren dan te sluiten. Om drukte in deze winkels eerder op de avond te voorkomen, vraagt Rutte daarom aan de consument om eerder op de dag de supermarkt te bezoeken. Wel mogen medewerkers van supermarkten met een werkgeversverklaring tussen de gestelde tijden van- en naar huis reizen, doordat hun beroep als cruciaal wordt gezien.

Bron: Levensmiddelenkrant