‘Shop-in-shopconcepten kunnen zorgen voor sfeer en beleving’

NIEUWVEEN - Jumbo en Hema hebben de handen ineengeslagen en gaan de twee formules samenbrengen onder één dak. Hoe deze krachtenbundeling er precies uit gaat zien is niet bekend, maar Hema is hard bezig om de formule een impuls te geven en zoekt daarbij naar strategische samenwerkingspartners.

Na de verkoop van Hema aan Marcel Boekhoorn zijn er een hoop veranderingen geweest bij de retailer. Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat in twee stedelijke Hema-winkels Albert Heijn met een assortiment vers en houdbare producten zou komen. Dit is inmiddels van de baan en Hema is doorgegaan met haar zoektocht. Die stopte begin november toen Hema en Jumbo gezamenlijk naar buiten brachten met elkaar in zee te gaan. “Jumbo Supermarkten en Hema zijn met elkaar tot een principeovereenkomst gekomen voor een commerciële samenwerking in Nederland en België”, luidt de verklaring. Het doel is om de marktpositie van beide bedrijven verder te versterken. Hoe de precieze samenwerking eruitziet is onbekend, maar wel is duidelijk dat Hema-artikelen bij Jumbo in het schap komen. “De samenwerking komt voort uit de gedachte dat het aanbod van beide bedrijven elkaar goed aanvult”, aldus de twee partijen.



Deskundigheid

Levensmiddelenkrant spreekt met Laurens Sloot, hoogleraar Retail Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur EFMI Business School over de samenwerking van Hema en Jumbo. “Ik ben van mening dat een shop-in-shopconcept goed kan uitpakken, maar het brengt in alle eerlijkheid ook complexiteiten met zich mee. Je hebt er als formule toch minder grip op en daarom ben ik meer voor een strakke aansturing”, reageert hij op het nieuws van Jumbo en Hema.



De toegevoegde waarde van shop-in-shopconcepten is volgens hem dat het kan zorgen voor veel sfeer en beleving in een winkel. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sushiconcept of een instore restaurant. Bovendien vereisen dat soort concepten een specifieke deskundigheid die niet altijd aanwezig is bij foodretailers.” Sloot heeft wel een idee van hoe de samenwerking in z’n werk zal gaan. “Hema heeft veel instore restaurants, dus wellicht dat dit La Place-restaurant kunnen worden. In ieder geval heeft La Place meer expertise en een betere naam als het gaat om het runnen van binnenstedelijke restaurants. Wie weet is dit een optie. Ook zou Jumbo de inkoop van de foodsectie op zich kunnen nemen, al zet dit omzetmatig natuurlijk nauwelijks zoden aan de dijk. Het brengt in ieder geval extra complexiteit met zich mee voor Jumbo en of ze daar in Veghel op zitten te wachten is mij onduidelijk.”



Valkuil

Nu Jumbo en Hema, als twee grote Nederlandse retailers, de samenwerking hebben opgezocht, is het de vraag of meer formules zullen volgen. “Het is een trend om meer foodservice in of bij de supermarkt aan te bieden. Wellicht dat meer supermarktformules en foodservicespelers hier een interessante samenwerking kunnen aangaan, maar het blijft natuurlijk in de glazen bol kijken.” Hoewel er voordelen zijn voor beide partijen, ziet Sloot ook een valkuil. “Deze is voor Jumbo dat ze op te veel borden tegelijkertijd gaan schaken, terwijl ze hun creatieve energie ook nodig hebben voor de doorontwikkeling van de Jumbo-formule, de Foodmarkt, hun onlineconcept en de uitrol in België. Jumbo kan veel, maar focus is essentieel.” Op dit moment worden de plannen nog verder uitgewerkt en het doel van Jumbo en Hema is om voor het einde van het jaar nadere details over de samenwerking naar buiten te brengen.



Strategie

Het nieuws van Jumbo en Hema houdt de gemoederen flink bezig. Henk Hofstede, sector banker Retail bij ABN Amro deelde zijn visie in een insight. “Met deze samenwerking ziet Hema kans om zijn omzet te vergroten zonder daarvoor per se nieuwe winkels in binnen- en buitenland te hoeven openen. Zo kan het bedrijf uitbreiden met beperkte risico’s en lage kosten. De retailer voegt waarde toe door als merk via derden naar buiten te treden”, schrijft hij. Verkopen via andere partijen wordt volgens Hofstede een belangrijke strategie. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. In september maakte Hema bekend onder meer keukenproducten en schrijfwaren te verkopen bij de Franse supermarktketen Franpix. Dit past in de plannen van Hema om via externe partijen in binnen- en buitenland producten aan de man te brengen. In Nederland worden bijvoorbeeld ook Hema-producten verkocht via Wehkamp. “Voor alle partijen is hier winst te behalen, Hema groeit relatief eenvoudig, terwijl partners hun assortiment op deze manier versterken’”, aldus Hofstede. “Een dergelijke verkoopstrategie lijkt alleen realiseerbaar voor retailers met sterke merken. Wanneer ze deze stap zetten, is het wel van belang dat de kernwaarden van het merk behouden blijven. Eventueel kunnen in het buitenland nieuwe kenmerken aan het merk worden toegevoegd, wanneer deze daardoor beter aansluiting vinden bij de lokale consument.” Hofstede is van mening dat deze samenwerking een interessant voorbeeld is voor sterke merkproducten die het mogelijk aan voldoende groeikapitaal ontbreekt.

Bron: Levensmiddelenkrant