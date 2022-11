‘Consument experimenteert meer: traditionele agv’tje verliest terrein’

Foodtrendwatcher Esther Haanschoten over de Hollandse pot

[SPECIAL: WINTERSE MAALTIJDEN] NIEUWVEEN - We zijn er – bijna – allemaal mee opgevoed: stamppot met spekjes of een rookworst. Of allebei natuurlijk. Pas jaren later, als we op ons zelf gaan wonen, kiezen we zelf wat er elke avond op tafel staat. En dat is het moment waarop we ook gaan experimenteren met de ingrediënten en bereiding. Overleeft de Hollandse pot die periode? En welke veranderingen maakt de Nederlandse keuken door?

Levensmiddelenkrant vroeg foodtrendwatcher Esther Haanschoten naar de ontwikkeling van de Hollandse pot door de jaren heen. Wat blijkt: de echte klassiekers blijven populair, maar worden wel naar smaak en wens aangepast.

Allereerst, wat doe je precies als foodtrendwatcher?

“Ik geef trendpresentaties aan bedrijven om ze te helpen bij het krijgen van overzicht in de belangrijkste (food)trends. Welke zijn interessant? Hoe gebruik je deze trends bij het vernieuwen van bestaande producten? Of juist bij het ontwikkelen van een nieuw product? Ik help daarbij.”

Als we kijken naar de Nederlandse keuken, hoe zou je die dan omschrijven?

“De Nederlandse keuken staat natuurlijk bekend om haar klassiekers. Dan denk ik aan de diverse stamppotten, erwtensoep, rookworst, kroketten en een boterham met beleg. Niet de meest verfijnde keuken, maar zeker wel smakelijk en vullend.”

Hoe populair is de Nederlandse keuken eigenlijk?

“De bekende gerechten die ik net omschreef zijn nog steeds erg populair bij de Nederlandse consument. Wel zie je dat er de laatste tijd steeds meer wordt geëxperimenteerd en bijvoorbeeld rookworst of spekjes worden vervangen door een vleesvervanger of een vega-alternatief, zoals kaas of paddenstoelen.”

Welke veranderingen heeft de Hollandse pot de afgelopen jaren doorgemaakt?

“De grootste veranderingen zijn te zien in het gebruik van vleesvervangers en het toevoegen óf juist combineren van nieuwe smaken. Neem de kroket. Naast de klassiekers met kalfs- of runderragout kun je een kroket nu in vele smaken kopen. En de standaard agv-maaltijd zoals we die kennen, verliest wel terrein. Nederlandse consumenten kijken steeds meer naar buitenlandse keukens en experimenteren met Italiaanse, Mexicaanse en Aziatische smaken en gerechten.”

Hoe denk je dat deze keuken zich verder gaat ontwikkelen de komende jaren?

“De basis van de Hollandse pot bestaat uit aardappelen, groenten en een stuk vlees. Aardappelen worden steeds vaker vervangen door een ander koolhydraat en vlees heeft niet meer zo’n prominente rol als dat deze vroeger had in de Nederlandse keuken. We eten kleinere maaltijden en kiezen voor een duurzamer stukje vlees of gaan voor een vervanger. Wat betreft de standaard boterham met beleg zien we steeds vaker ambachtelijk gemaakt zuurdesembrood met uitgebreidere en meer soorten beleg. Hiermee worden het eigenlijk luxere sandwiches.”

Is de Hollandse pot wel toekomstbestendig?

“Deze is zeker toekomstbestendig, mits die zich aanpast aan de veranderingen en de vraag van de consument.”

Een groot deel van de consumenten bepaalt in de supermarkt wat ze die avond gaan eten. Wat kunnen supermarkten doen om mee te gaan in de ontwikkelingen binnen de Hollandse pot?

“Aan supermarktketens wil ik meegeven dat ze zich moeten laten inspireren, door bijvoorbeeld nieuwe, internationale smaken. Maar kijk ook naar de behoeften van de consument op het gebied van gezondheid, voedingswaarden, gemak en zeker in deze tijden: de betaalbaarheid. Dat speelt een grote rol in de keuze die de consument maakt.”

Waar liggen nog kansen voor producenten als we kijken naar de Hollandse pot?

“Spring in op trends, durf te experimenteren met nieuwe smaken. Kijk naar voedingswaarden en portiegroottes. En naar hoe je het bestaande gezonder kan maken, zonder dat je inboet op smaak.”

Wat eet jij het liefst als het gaat om Hollandse pot?

“Andijviestamppot met uitgebakken spekjes is mijn favoriet.”

Bron: Levensmiddelenkrant

