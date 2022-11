Unox’ Gelderse rookworst is voller van smaak, kruidiger en sappiger dan ooit

[SPECIAL: WINTERSE MAALTIJDEN] ROTTERDAM – Het wordt weer kouder en dat betekent: tijd voor stamppot. Met rookworst natuurlijk want die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat vindt tenminste Iris Padding, brand manager bij Unox en verantwoordelijk voor de rookworsten van het merk. “Van een klassieke boerenkoolstamppot tot een wereldse variant met Aziatisch of Mexicaans tintje, we nodigen heel Nederland uit onze stamppotten uit te proberen!”

“Laten we het over stamppot hebben”, zegt Padding enthousiast. Haar maakt het niet uit of het om een traditionele (‘door oma gemaakt’) variant gaat of een moderne, wereldse versie is. Stamppot zuurkool of boerenkool (mét een kuiltje jus, dat spreekt voor zich), hutspot en hete bliksem zijn klassiekers die nooit uit de mode raken. “Die krijgen steeds vaker een twist, want het is leuk om af en toe te variëren. We zien bijvoorbeeld steeds vaker een lekkere topping van noten op een klassieke stamppot. Maar we bedenken, samen met topchefs, ook eigentijdse recepten. Stamppot palmkool met zoete aardappel bijvoorbeeld, een recept dat we op de website van Unox delen. Palmkool, cavalo nero, is een Italiaans familielid van boerenkool. Wanneer je dat stampt met zoete aardappel en specerijen als komijn en koriander gebruikt heb je echt iets anders. Stamppotten sluiten heel mooi aan op de behoeften van deze tijd. Ga maar na: er zit heel veel groente in, ze zijn voedzaam en lekker, gemakkelijk om te maken, niet duur en er is ontzettend veel variatie mogelijk. Kortom: stampen is hip”, zet Padding uiteen.

Onlosmakelijk verbonden

Stamppotten zijn geliefd in Nederland, niet in de laatste plaats vanwege de rookworst die er – vrij traditioneel eigenlijk – altijd wel in zit. Die van Unox is er al sinds 1937. Hoewel de Gelderse (varkens)rookworst nog steeds de meest verkochte is, zijn er inmiddels allerlei varianten verkrijgbaar. Er is een rookworst van kip, een van rund, een die extra mager is en een pittige. Natuurlijk is er ook een vegetarische variant, want Unox speelt ook in op de trend van minder vlees. De worsten komen ook in verschillende formaten, van klein tot XXL. Welke rol speelt rookworst in de stamppot? Padding: “Die maakt iedere stamppot af! Stamppot en rookworst zijn wat mij betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. Heerlijk, bij ieder hapje een stukje rookworst…”

Vertrouwde smaak

Alle rookworsten van Unox hebben een vernieuwde, recyclebare verpakking gekregen. Deze is aan de onderkant transparant, zodat de consument goed kan zien wat hij koopt. De worsten hebben allemaal een Beter Leven-keurmerk gekregen (1 ster). En last but not least: de Gelderse rookworst heeft een boost gekregen. “We zijn de beste in rookworsten en willen dat ook blijven, dus het is zaak dat we onze producten blijven verbeteren. Onze vernieuwde Gelderse rookworst is voller van smaak geworden, kruidiger en sappiger dan ooit. Geen zorgen: de vertrouwde Unox-smaak is gebleven. Je pikt de Unox-rookworst er nog steeds zo uit!”, zegt Padding lachend.

Bron: Levensmiddelenkrant

