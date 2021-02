Tempeh Today van Schouten gelanceerd in India

BANGALORE - Schouten lanceert deze week in India een innovatieve manier van duurzame en gezonde voedselproductie: Tempeh Today.

In high tech Small Fermentation Units (SFU’s) wordt lokaal het proteïnerijke Tempeh geproduceerd. De Nederlandse vinding zal helpen bij het terugdringen van het eiwittekort onder de Indiase bevolking. Tempeh Today wil de komende vijf jaar minimaal honderd SFU’s implementeren in de snel groeiende regio. Vanuit Nederland worden de individuele units gemonitord om gestandaardiseerde productie, constante kwaliteit en voedselveiligheid te waarborgen. Lokale werknemers in en rondom een SFU’s zijn verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering.

Henk Schouten, ceo Schouten Europe: “Het is in India kostenefficiënter om tempeh decentraal te produceren in plaats van in één grote fabriek. Dit vereenvoudigt tevens de lokale inkoop van de grondstoffen bij kleinere boeren.’’ De tempeh wordt na de productie lokaal gedistribueerd in een straal van 10 km. Elke SFU heeft ook een vriezer die op zonne-energie werkt. 60 procent van het product zal bevroren vervoerd worden naar een centrale locatie voor opslag en verpakking ten behoeve van supermarkten, horeca of food industrie. De overige 40 procent wordt verwerkt in schoolmaaltijden voor kinderen. Schouten werkt hiervoor samen met diverse Nederlandse en Indiase partijen.

Werkgelegenheid

Het project van Schouten zorgt in de komende jaren voor werkgelegenheid voor achthonderd Indiase werknemers welke een eerlijk loon ontvangen en daarmee hun gezinnen een betere toekomst kunnen bieden. Daarnaast kunnen tweeduizend lokale sojabonenboeren een inkomen verkrijgen door hun sojabonen te leveren. Boeren krijgen training om de landopbrengst en de kwaliteit van de sojabonen zo hoog mogelijk te krijgen en deze duurzaam te produceren.

Bron: Levensmiddelenkrant