The Dutch Weed Burger introduceert Sea Nuggets

AMSTERDAM – The Dutch Weed Burger lanceert na de Weed Burger, Balls, Dogg en Seawharma nu Sea Nuggets. Het Nederlandse vegan merk speelt hiermee in op de trend om minder vis te consumeren.

Ook in dit product is zeewier het belangrijkste ingrediënt. Het wier is geteeld in de Oosterschelde in Zeeland. Het plantaardige, eiwitrijke product zit vol nutriënten zoals calcium, jodium, vezels, eiwitten en omega vetten. De goede vetten die vissen uit het zeewier halen zitten dus in de Nuggets. De witvisachtige structuur is aan de buitenkant verrijkt met microalgen en Japanse panko. De Sea Nuggets zijn het eerste product voor The Dutch Weed Burger in de categorie ‘vegan seafood’.

In de schappen

De Sea Nuggets liggen sinds kort bij Albert Heijn in het schap. De fabrikant laat weten dat het een verrassende snack is, die kan worden ingezet als tussendoortje voor kinderen, borrelsnack in de horeca en late snack op festivals. Het doel van het vegan merk is om op het bord te liggen van Nederlandse gezinnen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops