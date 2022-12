Tiende Week van het Nederlandse Bier in mei

DEN HAAG – Van 11 tot en met 14 mei wordt de Week van het Nederlandse Bier georganiseerd. Het evenement wordt geopend met het Nederlands Bierproeffestival in de Haagse Grote Kerk, gevolgd door de Open Brouwerijdagen. De Week wordt georganiseerd door CRAFT en Nederlandse Brouwers.

Op het Bierproeffestival, dat drie dagen duurt, kunnen bezoekers de bieren van ruim veertig Nederlandse brouwers proeven. Het Bierproeffestival is van 11 tot en met 13 mei. Tijdens de Open Brouwerijdagen openen brouwers in heel Nederland hun deuren voor geïnteresseerde bezoekers.

Bescheiden

“We zijn vaak veel te bescheiden om te laten zien dat we een unieke sector zijn. We maken een prachtig product waarvan miljoenen Nederlandse genieten en dat voor veel gezellige momenten zorgt. De Week van het Nederlandse Bier is bij uitstek het moment om uit te dragen hoe trots we op deze sector zijn”, vertelt directeur Nederlandse Brouwers en bestuurslid van de Week van het Nederlandse Bier, Lucie Wigboldus.

Bestuurslid en voorzitter van CRAFT, Jos Oostendorp: “Nederland telt ruim 900 brouwerijen, van klein tot groot, waar met vakmanschap en liefde de allerlekkerste bieren worden gebrouwen. In de regio’s vervullen brouwerijen een belangrijke rol, van toeristische attracties, bieden van werkgelegenheid tot het verbinden van de mensen die er wonen. Al dat moois mogen we best vieren en dat gaan we doen tijdens deze jubileum-editie van de Week.”

Kaarten voor de evenementen zijn vanaf half januari te koop. Voor meer informatie ga je naar de website van het Festival.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops