Too Good to Go steekt oceaan over

AMSTERDAM – Too Good to Go is nu een Certified B Corporation. Dat laat het anti-verspillingsbedrijf trots weten. Daarmee schaart To Good to Go zich bij een rij bedrijven dat de hoogste prioriteit geeft aan ‘people, planet en purpose’. To Good to Go kiest het momentum om ook uitbreiding naar de Verenigde Staten bekend te maken.