VBZ: Nederlander wil vooral chocolade, chips en zoutjes

DEN HAAG – Nederlanders trakteerden zichzelf tijdens het afgelopen coronajaar vooral op chocolade, chips en zoutjes. Dit blijkt uit een onderzoek van de Branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en nootjes (VBZ), uitgevoerd door Peil.nl. Bij mannen staan chips of zoutjes bovenaan. Bij vrouwen staat chocolade op nummer één. Lekkers moet kunnen, zeker in december, aldus de Nederlandse consument.

"Ook in moeilijke tijden zoals in dit jaar is het duidelijk dat snoepgoed een van de kleine geneugten van het dagelijks leven is. En genieten er, juist nu tijdens de feestdagen goed van”, zegt Theo Heere directeur van VBZ. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 4 procent van de Nederlanders snoepgoed probeert te vermijden. 33 procent vindt snoepgoed niet gezond, maar vindt ook dat het af en toe moet kunnen.

32 procent Van de Nederlanders heeft aangegeven er extra op te letten om niet aan te komen. Met name ouderen zijn bewust met hun gewicht bezig tijdens de feestdagen. Maar de meerderheid (54 procent) let niet specifiek op hun gewicht de komende feestperiode. Een overgrote meerderheid van 83 procent van de Nederlanders zegt dat het tegengaan van overgewicht de eigen verantwoordelijk is. Een kleinere groep van 6 procent vindt dat de overheid hier verantwoordelijkheid heeft en 4 procent vindt dat de fabrikant deze verantwoordelijkheid heeft, aldus VBZ.

“Toch nemen wij als fabrikanten onze verantwoordelijkheid. Wij zien het als onze plicht om bij te dragen aan bewuste en verantwoorde consumptie van al onze lekkere producten. Zo brengen onze fabrikanten portieverpakkingen op de markt en vermelden wij wat de portiegroottes zijn. Bij snoep neemt het aantal suikervrije producten toe. En waar mogelijk stoppen we minder zout, minder suiker en minder vet in onze producten”, aldus Theo Heere.

