Term 'vegaburger' niet verboden, plantaardige zuivelnamen verder beperkt

BRUSSEL – Het Europees Parlement heeft vrijdag 23 oktober gestemd tegen een verbod op het gebruik van productnamen als ’veggieburger’ en 'veganistische worst', maar vóór een verbod op omschrijvingen als ‘plantaardig alternatief voor yoghurt’. “Het is moeilijk voorstelbaar hoe het Europees Parlement zo'n positieve positie in één gebied kon innemen, en een dergelijke negatieve positie in het andere”, aldus Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland.

“Hoewel we de stem van het Europees Parlement tegen het invoeren van een verbod op vleesnamen voor plantaardige producten verwelkomen, betreuren we het dat zij voor zulke vergaande beperkingen op plantaardige alternatieven voor zuivelproducten hebben gestemd”, zo gaat Vrindts verder. “Het al bestaande verbod op plantaardige zuivelnamen wordt door dit amendement tot in het extreme doorgetrokken.”

Het Europees Parlement heeft besloten om de reeds bestaande beperkingen op zuivelgerelateerde namen te verstrengen. Termen als 'amandelmelk' en 'veganistische kaas' zijn al verboden op producten in de EU, maar het aangenomen amendement gaat nog verder en verbiedt ook het gebruik van beschrijvende termen als 'yoghurtstijl' en 'kaasalternatief ' voor zuivelalternatieven.

Volgens Vrindts is dit een grote klap voor de plantaardige voedingssector. “Producenten van plantaardige zuivel kunnen nu worden opgezadeld met aanzienlijke financiële lasten en praktische uitdagingen rond het hernoemen, rebranding en remarketing van producten en het potentieel van hoge juridische kosten." ProVeg blijft optimistisch over de langetermijnperspectieven. Vrindts: “Verbod of geen verbod, we hebben er alle vertrouwen in dat de plantaardige sector zal blijven innoveren en bloeien. De wereldwijde vraag naar plantaardig voedsel is niet te stoppen. Je kunt een woord wel verbieden, maar vooruitgang niet."

Bron: Levensmiddelenkrant