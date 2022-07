Verkoop Fairtrade stijgt met 11 procent

UTRECHT – In 2021 werden 11 procent meer producten verkocht met het Fairtrade keurmerk ten opzichte van 2020. Uit het jaarverslag van 2021 van Fairtrade Nederland blijkt dat het grootste succes te wijten is aan de verkoop van chocolade, koffie en thee. Het cacaovolume steeg met 15 procent naar een hoogte van 24 miljoen kilo. Koffie steeg met 6 procent en thee met 3 procent.

De verkoop van koffie in de buitenshuismarkt heeft door COVID-19 lange tijd onder druk gestaan, maar dit werd ruim gecompenseerd door de verkoop via de supermarkten.

De groei van het cacaovolume is te danken aan de nieuwe verbintenissen met Verkade en Action.