Verwerkingsmethode sojabonen bevordert eiwitvoedingskwaliteit

Unilever: ‘Onderzoek toont aan dat kwaliteit niet in het gedrang komt’

WAGENINGEN - Wetenschappers van Wageningen University and Research (WUR) en Unilever hebben een ‘peer-reviewed’ artikel gepubliceerd waarin wordt vastgesteld dat de eiwitvoedingskwaliteit van soja niet wordt geschaad tijdens verwerkingsmethodes.

Soja is een veelgebruikt ingrediënt vanwege het hoge eiwitgehalte en de kwaliteit. Tot nu toe was er weinig bekend over het effect van deze verwerkingsmethoden op de eiwitvoedingskwaliteit. In tegenstelling tot wat gedacht werd, wordt de kwaliteit van sojaproteïne niet benadeeld, maar zelfs iets verhoogd door de verwerking van de sojabonen.



DIAAS

De eiwitkwaliteit wordt gemeten in Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS). Hoe hoger de eiwitkwaliteitsscore, hoe beter de eiwitbron voldoet aan de eisen van ons lichaam.

Volgens de FAO-normen dient een goede eiwitbron een DIAASscore van 75 of hoger te hebben.



Onderzoek wijst uit dat sojaeiwitconcentraat, het meest gebruikte soja-ingrediënt in plantaardig vlees, een DIAAS-score heeft van 88. Dat is zelfs hoger dan de score van de onbewerkte sojaboon (85).

Unilever

Amelia Jarman, director Future Health & Wellness Science and Technology bij Unilever, is nauw betrokken geweest bij het onderzoek en spreekt haar genoegen uit: “De bevindingen van dit onderzoek hebben de bezorgdheid weggenomen dat bewerkte voedingsmiddelen op sojabasis een ontoereikende eiwitbron zijn. Ons plantaardig vlees van De Vegetarische Slager biedt een goede bron van eiwitten, die zo dicht mogelijk bij de originele sojaboon komt als het zou kunnen zijn voorafgaand aan verwerking. Het kan worden gebruikt om heerlijke en voedzame maaltijden te maken. Plantaardig voedsel is beter voor de gezondheid van mens en planeet, en dit onderzoek toont aan dat de eiwitkwaliteit niet in het gedrang komt.”