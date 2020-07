Voedingscentrum: ‘Keuze hangt af van setting’

Organisatie geeft inzicht in consumentengedrag bij gezonde keuzes

DEN HAAG - Gezondheid en bewuste keuzes zijn niet alleen een trend, ze lijken bij consumenten een nog grotere rol te spelen dan voorheen. Welke adviezen krijgen ouders van het Voedingscentrum voordat ze de supermarkt ingaan in het nieuwe schooljaar en welk effect heeft dat? “Maar een klein deel van de consumenten gaat actief op zoek naar gezondere opties”, aldus voedings- en gedragsdeskundige Liesbeth Velema.

Over de kern van consumentenadvies is het Voedingscentrum duidelijk: De Schijf van Vijf staat nog altijd centraal. Dat is niet anders in het nieuwe school- en werkseizoen. “Als je je kind iets mee wilt geven voor tussendoor kan je het beste kiezen voor gezonde producten uit de Schijf van Vijf, denk aan snackgroente, handfruit en of een handje noten of studentenhaver”, aldus een woordvoerder. “Een volkoren rozijnen- of mueslibol, of een gezond belegde volkoren boterham zijn ook een goede alternatieven, maar let er wel op dat de portie niet te groot is. Als je voor een kant-enklare snack, bijvoorbeeld een mueslireep of koekjes gaat, kies dan voor een kleine portie.”

Halvarine

Voor broodbeleg zegt het Voedingscentrum: “Kies voor producten die in de Schijf van Vijf staan, bijvoorbeeld 100% pindakaas, plakken groente en fruit, sla, 30+ kaas, hüttenkäse, light zuivelspread, mozzarella, ei of omelet of tofu. Een gezond belegd broodje is besmeerd met halvarine of margarine. Lust je kind dit niet, probeer dan een gezond bereidingsvet te verwerken in je beleg en bak bijvoorbeeld een omelet in vloeibare bak- en braadolie. Een belegd broodje kan worden aangevuld met een dagkeuze, zoals enkele olijven, een lepeltje pesto of een plakje ham.”



Wetenschappelijk onderzocht

In hoeverre de adviezen effect hebben gehad op het assortiment in supermarkten is voor het Voedingscentrum moeilijk te zeggen, maar hoe consumenten hun keuze maken is wetenschappelijk onderzocht. Levensmiddelenkrant spreekt voedings- en gedragsdeskundige Liesbeth Velema, die ook projectmanager Gezonde Eetomgeving is bij het Voedingscentrum. “Hoe goed het consumenten lukt of kan lukken gezonde keuzes te maken is afhankelijk van de setting en van de motivatie van de persoon zelf”, licht Velema toe. “Zo kun je in de supermarkt de etiketten en logo’s bekijken als je wilt, maar ben je in de horeca vaak afhankelijk van de menukaart. Daar staat lang niet altijd duidelijk op wat gezondere opties zijn. Overigens is maar een klein deel van de consumenten actief op zoek naar gezondere opties door naar de calorieën, ingrediënten of logo’s te kijken. Voedselkeuzelogo’s zijn dus voornamelijk nuttig bij mensen die actief zoeken naar gezondere opties, niet zozeer bij de rest van de mensen.”



Weloverwogen

In de supermarkt lukt het over het algemeen beter een gezonde keuze te maken dan buiten de deur, ziet Velema. “De setting is niet alleen bepalend voor het aanbod, maar is ook van invloed op hoe weloverwogen je een voedingskeuze maakt of niet. Dat is in de supermarkt nog redelijk weloverwogen, maar in veel andere settings is dat veel automatischer en spelen het aanbod en de manier van presenteren een grote een rol bij keuzegedrag. In bijvoorbeeld een bedrijfsrestaurant heeft het aandeel aan gezonde opties en hoe ze worden gepresenteerd (opvallend of niet) en welke prijs ze hebben invloed op een aankoop.” Velema deed zelf onderzoek hiernaar in opdracht van branchevereniging Veneca.



Misverstand

Tot slot helpt Velema in elk geval één mogelijk misverstand uit de wereld: een genietmomentje met een snack mag best. “Zowel in de richtlijnen Schijf van Vijf als in de Richtlijn Gezondere Eetomgevingen is er ruimte voor producten buiten de Schijf, zoals koek en snoep. Dat is altijd al zo geweest, maar met mate. Bijvoorbeeld drie à vijf dagkeuzes, zoals een klein koekje, ijsje of stukje chocolade, en drie weekkeuzes, dus een grote snack zoals een croissant of een stuk taart.”

