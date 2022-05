Voedingscentrum: ‘Nog niet bekend hoeveel eetmomenten ideaal zijn’

[SPECIAL: DRIE KEER PER DAG] DEN HAAG - Het is lastig om onderzoek te doen naar chrono-nutrition, aldus het Voedingscentrum. Chrono-nutrion is een verzamelnaam voor het onderzoek naar wanneer we eten, hoe vaak we dat doen en wat dat betekent voor het lichaam. Hoewel er veel bekend is, blijkt dat hier antwoord op geven nog knap lastig is. Expert Voeding en Gezondheid Iris Groenenberg legt aan Levensmiddelenkrant uit hoe dat zit.

“Er bestaan steeds meer vermoedens dat naast wát we eten, ook regelmaat en het moment van eten een effect kunnen hebben op onze gezondheid. De meeste onderzoeken die op dit gebied zijn gedaan, wijzen in de richting dat een onregelmatig eetpatroon minder gunstig is voor onze cardio-metabole gezondheid, zoals insulineresistentie, overgewicht en hoge bloeddruk”, legt Groenenberg uit. “Maar er is nog te weinig bewijs om te kunnen zeggen hoeveel eetmomenten en welke tijdstippen ideaal zijn voor het behoud van een gezond gewicht en een lager risico op ziekten.”

Conclusies trekken is lastig, omdat uit observationele studies geen oorzaak-gevolgrelatie kan worden gehaald, stelt Groenenberg. “Dat heeft te maken met de manier waarop gegevens over eetgedrag zijn verzameld, de herkomst en eigenschappen van mensen die zijn onderzocht en allerlei factoren die ook van invloed zijn op eetgedrag. Dat is te divers binnen de bestaande onderzoeken. Er zijn nog maar weinig studies gedaan waarin groepen mensen met verschillende eetritmes in een gecontroleerd experiment werden vergeleken. Daarnaast is er in onderzoeken behoefte aan meer eenduidige definities, zoals wat er wordt verstaan onder ‘onregelmatig eten’ en ‘maaltijdmomenten’.”

Verschillen

Algemene aanbevelingen zijn dus nog niet te geven, maar hoe ziet het gemiddelde eetpatroon van Nederlanders er nu uit? “Het RIVM heeft over de periode 2012-2016 voor het laatst een onderzoek gedaan naar de voedselconsumptie van Nederlanders. Daaruit blijkt dat we gemiddeld negen keer per dag iets eten of drinken. De meeste eten drie hoofdmaaltijden en verder wordt er veel tussendoor geconsumeerd”, vertelt Groenenberg. Kinderen eten volgens het onderzoek gemiddeld vier keer iets tussendoor en volwassenen zeven keer. Een kop koffie of thee telt dan ook mee. “Als er wordt ingezoomd op het patroon, dan zien we dat het ontbijt gemiddeld genomen wordt genuttigd tussen half acht en negen uur, de lunch tussen twaalf en een uur en het diner vindt plaats tussen half zes en half zeven. Ik moet er wel bij zeggen dat deze patronen per leeftijd verschillen. Wat we verder zien is dat 74 procent van de mannen en 84 procent van de vrouwen altijd ontbijt. Bij kinderen is dit 90 procent. Lunchen doen we gemiddeld zes van de zeven dagen en ook het diner wordt op alle dagen gegeten, wat overigens ook een broodmaaltijd kan zijn”, zegt de expert.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.