Ranja Fruitmix ook voor supermarkt

Eind vorig jaar introduceerde Ranja in de Nederlandse horeca Ranja Fruitmix voor kinderen. Ranja vulde hiermee een lacune in het horeca-aanbod voor kinderen, want tot voor kort hadden kinderen in horeca alleen de keuze uit water of drankjes die erg veel suiker en calorieën bevatten.

Ranja introduceert nu ook Ranja Fruitmix in de supermarkt in een 1,5L pak in twee smaken: Aardbei & Framboos en Perzik & Peer. Ranja Fruitmix wordt met natuurlijke ingrediënten gemaakt en bevat bijna 30% minder suiker en calorieën dan andere vergelijkbare dranken in de supermarkt. Daarmee is het een goed alternatief voor kinderen die water net iets te saai vinden.

Net als binnen de horeca, waar Ranja Fruitmix is geïntroduceerd, zien we bij ouders ook voor thuisgebruik, een groeiende behoefte aan lekkere en verantwoorde dranken voor hun kinderen. Daarnaast zien we ook dat consumenten steeds meer een voorkeur hebben voor natuurlijkere producten.

Vrumona heeft als missie de frisdrankcategorie gezonder te maken. Echter zijn er momenteel weinig natuurlijke dranken voor kinderen beschikbaar in de supermarkt die ook laag in suiker en calorieën zijn. Met de introductie van Ranja Fruitmix biedt Vrumona dan ook een gezonder alternatief voor kinderen met minder suiker en calorieën op basis van natuurlijke ingrediënten.

Over Ranja Fruitmix

Ranja Fruitmix is een koolzuurvrije drank op basis van water en natuurlijk vruchtensap en bevat geen kunstmatige toevoegingen Het is vanaf week 20 verkrijgbaar in een 1,5L kartonnen pak in twee smaken: Aardbei & Framboos en Perzik & Peer. Ranja is gemaakt met natuurlijke ingrediënten

En bevat slechts 16 kcal/100 ml, en dit is 28% lager dan het gemiddelde van vergelijkbare producten. (Nielsen, Fruitwater in Pak, MAT P4 2020)

Lancering

De lancering van Ranja Fruitmix zal ondersteund worden door een combinatie van in-store zichtbaarheid, communicatie in retailermagazines, online activaties en retailer promoties.