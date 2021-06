Vrumona reduceert 1 miljard suikerklontjes

BUNNIK – Vrumona heeft de mijlpaal van één miljard minder suikerklontjes in haar frisdranken bereikt. Dit komt voort uit de jaarlijkse meting van de frisdrankfabrikant dat het aantal suikerklonten in het portfolio noteert. Deze daling is ten opzichte van 2015, toen de fabrikant begon met het verminderen van suiker in haar frisdranken.

De fabrikant zet geleidelijk stappen in suikerreductie. De frisdranken in Vrumona’s portfolio bevatten elk jaar 5 procent minder calorieën en minder suiker. Op deze manier kunnen consumenten geleidelijk wennen aan de verandering van de samenstelling. Verder is 60 procent van het assortiment laag in calorieën (0 tot en met 15 kcal per 100 ml) en bevat elke nieuwe frisdrank die wordt uitgebracht niet meer van 19 kcal per 100 ml.

Suikervrij nieuwe normaal

Inmiddels heeft Vrumona van elk van de frisdranken een laagcalorische variant. Zo is recentelijk de Sourcy Vitaminwater lijn geheel suikervrij opnieuw gelanceerd. Evelien Sanders-De Boer, managing director van Vrumona: “Wij willen dat ‘suikervrij’ snel het nieuwe normaal wordt. Om dat te bereiken is het belangrijk dat consumenten zelf bewust de keuze voor suikervrij maken. We helpen hen hierbij met diverse initiatieven die we samen met onze klanten, retailers en horecaondernemers hebben genomen om de aandacht voor suikervrij te laten groeien. De reductie van één miljard suikerklontjes is een mooie mijlpaal en een stap in de goede richting, maar we zijn nog lang niet klaar. Het is belangrijk dat we nu doorpakken en consumenten nog beter helpen bij het maken van een bewuste keuze voor suikervrij. Op deze manier kunnen we snel de volgende mijlpaal aankondigen.”

