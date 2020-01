Walter Seib nieuwe voorzitter FoodService Instituut Nederland

EDE - Walter Seib, de ceo van HMS-host is tijdens het FoodService Instituut Nederland (FSIN) brunchcongres benoemd tot nieuwe voorzitter van FSIN.

Seib neemt daarmee het stokje over van Paul Bringman, de oprichter van La Place. Bringman heeft de rol als voorzitter 7 jaar lang vervuld.

Opvolger

Het FSIN laat weten: "Als opvolger van 'éminence grise' Paul Bringmann heeft het FSIN bestuur besloten om zo mogelijk een nog meer internationaal georiënteerde, zeer ervaren, topman van een foodservice bedrijf te vragen om het bestuur te leiden. En we zijn heel blij dat Walter Seib heeft bewilligd om die rol op zich te nemen. Walter heeft in zijn rijke internationale managementervaring als CEO van HMS Host afdoende bewezen een bijzondere neus te hebben voor toekomstige ontwikkelingen in de verschillende foodsectoren. “Weten wat er gaat spelen en ook nog in staat te zijn om op de juiste tijd en wijze te schakelen”, dat is de kern van het profiel van Walter. Bovendien weet Walter mensen en bedrijven te verbinden en hij is in staat om met zijn charme en humor een hele sector te inspireren."

FSIN



Het FSIN heeft twee taken. Aan de ene kant volgt het de strijd om het maagaandeel en brengt het in kaart waar, hoe en wanneer de consument zijn Euro voor voedings- en genotmiddelen besteedt. Aan de andere kant wil het FSIN op een wetenschappelijk verantwoorde manier duiden, en voorspellen, wat de ontwikkelingen voor de komende jaren aan veranderingen met zich meebrengt voor alle spelers in de voedselketen. Eind 2019 passeerde het FSIN de grens van 200 bedrijven die zich als lid hebben aangesloten bij het Instituut.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops