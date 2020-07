‘We doen nu alles met het oog op het kasboekje’

Marqt kijkt weer vooruit en opent nieuwe vestiging in Den Haag

VEGHEL – De nieuwe Marqt-winkel die 31 juli in Den Haag opent moet het begin zijn van een nieuw tijdperk voor Marqt. Rayonmanager Joris van Brug: “We kunnen nu in gezonde vorm verder.”

Na rode cijfers, een overname in 2019 en een doorstart in afgeslankte vorm, opent duurzame supermarktformule Marqt eindelijk weer een nieuwe vestiging. Marqt Theresiastraat Den Haag wordt tijdelijk de 13de vestiging, tot Marqt Frederik Hendrikstraat Den Haag en twee andere vestigingen de deuren eind dit jaar sluiten en er 10 Marqten over zijn. Marqt wil niet meer zo snel groeien. “We doen nu alles met oog op het kasboekje: wat eruit gaat moet eerst ergens binnenkomen”, vertelt Joris van Brug, rayonmanager. Van Brug was voorheen werkzaam bij Marqt en bewaakt nu onder de vlag van eigenaar Udea zowel Ekoplaza- als Marqt-filialen in de regio Den Haag en Utrecht.

“We kunnen nu in gezonde vorm verder”, zegt Van Brug. “We zijn afgeslankt van 18 naar 12 winkels. De locatie in Den Haag was al aangekocht, het kwam er alleen niet van. Nu hebben we de middelen om daar een mooie winkel te vestigen.”

Udea

De locatie, een Haagse hightrafficplek, zou geen verrassing moeten zijn. Toch zijn ook al veel Ekoplaza-winkels in stedelijk gebied gevestigd. “Consumenten bedienen in Randstedelijk gebied blijft ons eerste doel bij Marqt. Udea heeft zo twee formules die goed naast elkaar kunnen bestaan. Waar Ekoplaza zich primair op biologische producten richt, is Marqt er voor de smaak. Meer succesvolle kruisbestuiving zou daarom nog mogelijk zijn.” Producten van Marqt Keuken liggen al in alle Ekoplaza vestigingen, zowel bij filialen als franchiselocaties.

Hoe dan ook valt het op dat aan de andere kant van de Theresiastraat, het gedeelte waar met name wordt gewoond, ook een Ekoplaza staat. Van Brug is niet bang dat de formules elkaar daar gaan ‘bijten’. “Het blijft natuurlijk koffiedik kijken, want ik weet niet precies hoe de consument reageert. Wel hebben we Amsterdam gezien dat de winkels elkaar nauwelijks in de weg staan. Er is dan wel omzet naar Ekoplaza gegaan toen een aantal Marqt-winkels dichtgingen, maar de combinatie van formules vormt geen probleem. Aan de Theresiastraat in Den Haag geldt hetzelfde. Ekoplaza heeft meer een buurtfunctie, waar Marqt zich richt op consumenten met een Marqt-voorkeur en passanten.”

Horeca

Net als aan de Braziliëstraat in Amsterdam en de Binnenweg in Heemstede heeft Marqt Theresiastraat een kortere ‘to-go-route’, naast de boodschappenroute. Eetgemak en kant-en-klaar staan bij de korte route centraal. De lange route leidt de klant langs het grootste deel van het assortiment. Zo blijft Marqt meer een retail dan een op horeca georiënteerde convenienceformule, volgens Van Brug, zelfs op de stedelijke locatie. “Van de mogelijkheid om maaltijden te nuttigen in de winkel wordt eigenlijk bijna geen gebruik gemaakt. De mogelijkheid blijft wel. We hebben er ruimte voor ingetekend en het is onderdeel van de formule, maar zeker in deze tijd zien we er geen heil in daar meer nadruk op te leggen. Op Ekoplaza-locaties waar dit mogelijk was kijken we pas medio september weer of de zitgelegenheden open kunnen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

