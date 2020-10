‘We moeten voedsel als grondstof beschouwen’

WAGENINGEN - Waar Toine Timmermans met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling tegen strijdt, moge duidelijk zijn. Alleen door de belangrijkste stakeholders samen te laten werken, kun je voedselverspilling effectief en structureel tegengaan. “Zij moeten hun aanbod beter afstemmen op de vraag”, want, zo zegt Timmermans: “Voedselverspilling voorkomen is altijd beter dan het verwerken van reststromen.”

Hoewel Timmermans al twintig jaar probeert om voedselverspilling terug te dringen, heeft hij het gevoel dat het pas de laatste vijf jaar is aangeslagen. “Ik ben zelf al zo lang met dit thema bezig, maar merk nu echt dat het breed in de samenleving wordt opgepakt. Er zijn in al die jaren meer initiatieven geweest, maar die hebben nauwelijks zoden aan de dijk gezet. Met Samen Tegen Voedselverspilling pakken we eindelijk systematisch en met vele stakeholders het vraagstuk aan. Als ik zie welke bedrijven en gemeentes zich bij ons aansluiten, dan stemt mij dat heel positief”, zegt Timmermans.



Positieve houding

Hij merkt op dat er vroeger vooral met een beschuldigend vingertje werd gezwaaid, terwijl Samen tegen Voedselverspilling het belang van zuinig met je voedsel omspringen duidelijk wil maken. “Ik denk dat dat ook het grote verschil is met eerdere initiatieven; die positieve houding. Want als je iemand vraagt of hij of zij verspillingsvrij wil worden, dan zegt iedereen natuurlijk ja. Sinds we met Samen Tegen Voedselverspilling een positieve norm proberen te bieden, zie ik echt een kentering in de acties van consumenten om minder voedsel te verspillen. Nu al gooien consumenten 29 procent minder voedsel weg dan zes jaar geleden en zij eisen op hun beurt weer bepaalde veranderingen van bedrijven.”



De eerste week van september stond dit jaar in het teken van de Verspillingsvrije Week, waarin de stichting met 65 partners gezamenlijk optrok. Op de vraag wat de doelstelling voor de toekomst moet zijn, is Timmermans duidelijk: “Nul kilo voedselverspilling per persoon is haalbaar. We moeten als samenleving anders tegen reststromen van voedsel aan gaan kijken, voedsel is een grondstof en het is doodzonde om dat te verspillen. In een circulaire economie worden alle grondstoffen hoogwaardig gebruikt en blijven ze behouden voor het voedselsysteem. Voedsel in zijn geheel gebruiken is goed voor de portemonnee, het klimaat, de biodiversiteit en uiteindelijk ook voor de mens. De sector zou daarom net zoveel voedsel moeten produceren als er nodig is.”



Agenda

Steeds meer bedrijven zijn intensief met hun duurzaamheidsagenda bezig. “Het lijkt af en toe ook gewoon hip om ermee aan de slag te gaan.” Toch is Timmermans ervan overtuigd dat dit niet iets tijdelijks is: “Bedrijven moeten nu wel, er wordt vanuit de consument een bepaalde ambitie en verantwoordelijkheid gevraagd. Het tegengaan van voedselverspilling is daar een belangrijk onderdeel van. Uit ons trackingonderzoek bleek dat de Verspillingsvrije Week waarderingscijfers kreeg van 7,7 tot en met 8,0. Ik ben enorm positief dat het nu echt gaat lukken om voedselverspilling terug te dringen. Er zijn voldoende concrete oplossingen en de opschaling gaat steeds sneller. Je merkt echt dat het volop in ontwikkeling is.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.