‘We zijn onderdeel van het obesitasprobleem, maar zeker niet de oorzaak’

VBZ over hoe de branche hard wordt geraakt door externe factoren

DEN HAAG - De periode van donkere avonden is aangebroken, met een kleedje op de bank en de kaarsjes aan. Daar hoort ook iets lekkers bij. Een bakje chips, een stuk chocola, óf allebei. Dat klinkt positief, maar de branche heeft het erg moeilijk. Dat vertelt Theo Heere, directeur van branchevereniging VBZ. “Ik droom over hele mooie dingen, maar het bedrijfsleven moet de eigen broek ophouden. Binnen het regeerakkoord is helaas niet veel mogelijk qua over-heidssteun. Ik hou mijn hart vast wat er komend jaar gaat gebeuren.”

Het is geen gemakkelijk jaar voor de branche van koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten. De periode van corona was niets in vergelijking met de uitdagingen waarvoor producenten dit jaar hebben gestaan. “Achteraf gezien is de impact van corona klein geweest. We zitten nu in een ‘perfect storm’ en dat heeft alles te maken met de gestegen prijzen van energie, graan en suiker. Dat wordt allemaal beïnvloed door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Daar komt het personeelsgebrek nog bij. We worden hier hard door geraakt en dat terwijl we hadden gehoopt op een rustigere periode”, zegt Heere. De ernst van het verhaal is duidelijk: de producenten hebben te maken met hoge kosten, maar ook met het prijsbeleid van retailers. Daarin kan VBZ als branchevereniging niets betekenen, al valt het haar wel op dat de ene retailer meer meedenkt dan de andere. “De verhalen van ‘het komt goed’ zijn voorbij, er is geen zicht op verbetering en daar maak ik mij echt zorgen over”, vertelt Heere.

Een andere zorg is dat het lijkt alsof het goed gaat met de branche, wat wordt gedreven door de mooie cijfers van grote concerns. “Die kunnen wereldwijd verkopen en produceren en zijn minder afhankelijk van Nederland, maar een groot deel van onze leden is geen multinational en heeft alleen te maken met de Nederlandse markt. Daar komt de klap heel hard aan. Het is onze taak om aan de politiek uit te leggen dat die cijfers een vertekend beeld geven. We hebben nu eenmaal graan, olie, suiker en energie nodig om onze producten te blijven maken. Er zitten natuurlijk mazzelaars bij met een vast energiecontract, maar ook die komen een keer aan de beurt. Meer dan de helft (70 procent, red.) van de productie binnen onze branche is bestemd voor de export, dat geeft aan dat we kwalitatief goed en efficiënt produceren en ook betrouwbaar zijn. Dat verdienmodel wil je niet aantasten.” Heere vertelt dat D66 de energiecrisis juist lijkt aan te moedigen, zodat bedrijven worden gedwongen om te verduurzamen. Daar is de directeur het niet mee eens, hij spreekt over een vicieuze cirkel. “Het probleem is namelijk dat we niet kunnen verduurzamen als er geen of onvoldoende toegang is tot elektriciteit. En dan? Bedrijven willen wel, maar kunnen niet. Wat dat betreft droom ik over hele mooie dingen die onze branche helpen verbeteren, zoals betere ondersteuningsmaatregelen voor energietransitie en verbetering van de infrastructuur. Maar het komt erop neer dat het bedrijfsleven zijn eigen broek moet ophouden. Binnen het regeerakkoord is qua ondersteuning niet veel mogelijk, dus ik hou mijn hart vast voor het komende jaar.”

Gezond of gelukkig

Los van de maatschappelijke issues heeft de branche ook te maken met andere externe factoren die van invloed zijn op de productie. Zo spreekt Heere over de Nutri-Score, waarvan VBZ altijd heeft gezegd dat het een prima voedselkeuzelogo is mits het Europees én wetenschappelijk gedragen wordt. De eerste kink in de kabel is al gelegd: de Europese Commissie is niet overtuigd. Aan de andere kant probeert iedere producent inmiddels om een stapje hoger in de Nutri-Score te komen, wat voor chocolade bijvoorbeeld heel lastig is. “Je bereikt er eigenlijk niets mee. Als je minder suiker toevoegt, moet je dat vervangen door vet waardoor er weer meer calorieën in de chocolade komen. Wetenschappers verzetten zich steeds heviger tegen de komst van de Nutri-Score. In het verlengde daarvan hebben we de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) waarbij de overheid vraagt om meer naar de samenstelling van de producten te kijken. Dat is voor sommige branches makkelijk, maar het belangrijkste wat wij in onze productgroep kunnen doen, is het aanpassen van de portiegrootte en aangeven wat de aanbevolen portiegrootte is bij de merkartikelen. Daar zetten we al enorme stappen mee, dan kun je denken aan twee koekjes per verpakking in plaats van vier. Of een koekje dat van 12 cm naar 10 cm diameter gaat. Het zijn langdurige projecten en alle fabrikanten voelen verantwoordelijkheid om hiermee aan de slag te gaan. Alleen zijn we er ons ook bewust van dat onze producten geen volledig eetpatroon vormen. Van broccoli en kipfilet word je sterk, maar chocolade en chips maken gelukkig, mits met mate gegeten. Ik maak mij daarom meer zorgen om het onvoldoende bewegen, geen lessen over voeding op de scholen, geen verplichte gym en de porties van thuisbezorgd eten, waar je ruimschoots met twee personen van kan eten. Ik wil niet de schuld geven aan een ander, maar het is kijken naar het gehele eetpatroon”, stelt Heere. “We zitten in een industrie die zijn verantwoordelijkheid neemt en voelt. We zijn onderdeel van het obesitasprobleem, maar niet de oorzaak. Onze leden doen er alles aan om het probleem te verminderen. Onze branche heeft zich de afgelopen jaren erg ingespannen om de hoeveelheid suiker, verzadigd vet en zout uit onze lekkernijen te halen, daar zijn al grote stappen gezet, maar het einde hiervan is in zicht. Het obesitasprobleem wordt niet verholpen door alles uit het schap te halen. De kunst is om de consument te verleiden om meer te bewegen, gebalanceerd te eten en bewust te genieten.”



Kortom, de branche kent veel hobbels. Daar bovenop komt nog dat verpakkingen vanaf 2030 allemaal circulair dienen te zijn met de eis dat ze de inhoud lang houdbaar en voedselveilig houden. "2030 lijkt ver weg, maar dat is het helemaal niet. Tot op heden zijn er nog geen goede verpakkingsalternatieven die de gewenste resultaten opleveren. Deze innovatieve branche, waar we trots op mogen zijn, staat voor veel uitdagingen de komende jaren", bevestigt Heere.

