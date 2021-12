Webwinkels vaak slecht toegankelijk voor mensen met een beperking

ROTTERDAM – Kan iemand die blind is of geen muis kan gebruiken wekelijkse boodschappen bestellen? Het antwoord is in veel gevallen: nee. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Werk aan de webwinkel!’ van internetbureau Level Level.

Aanleiding voor het onderzoek is nieuwe Europese wetgeving, die verordonneert dat bedrijven en organisaties in de lidstaten vanaf zomer 2022 hun website toegankelijk moeten maken voor iedereen. Drie jaar later zal daarop ook worden gehandhaafd.

Verstopt

Vijftien grote bedrijven, waarbij het gehele bestelproces rechtsreeks via de website gaat, werden onder de loep genomen. Het onderzoek wees uit dat het bij zeven van de vijftien webwinkels onmogelijk was om te bestellen zonder muis, en bij acht winkels was het niet mogelijk te bestellen als er daarnaast een schermlezer werd gebruikt. Hulp vragen via de website bleek bij 60 procent van de webwinkels erg lastig te zijn, bijvoorbeeld omdat de chatbox niet goed werkt of omdat essentiële informatie verstopt zit onder onbereikbare knopjes.

Fouten in de code

Er zijn meerdere oorzaken voor de ontoegankelijkheid van de webwinkels voor mensen met een beperking. Zo gaat design soms voor functionaliteit, waardoor belangrijke informatie verstopt blijft. Een ander probleem, waar vooral blinde mensen mee te kampen hebben, zijn de knoppen zonder tekst. Deze kunnen niet goed worden voorgelezen, waardoor de klant niet kan bestellen. Slecht leesbare teksten – hier wordt het blauw van Albert Heijn specifiek uitgelicht – zorgen ook voor minder bestelgemak. De kleur biedt te weinig contrast om goed leesbaar te zijn. Een ander probleem is het niet (goed) werken van de toetsenbordnavigatie. Toetsenbordgebruikers gebruiken vaak de tabtoets om te navigeren, en bij sommige webwinkels moeten klanten eerst de hele pagina doorlopen om bij een specifieke knop te komen. Alle onderzochte websites bevatten daarnaast fouten in de code en vaak ontbreekt een goede kwaliteitscontrole over het gehele traject. ‘Bij de kwaliteitscontrole van websites zou van het begin tot aan het eind van het besteltraject minimaal getest moeten worden met een toetsenbord en een schermlezer. Bovendien komt dit de kwaliteit van de code behoorlijk ten goede. En ervaart de programmeur ook hoe het is om 150 keer de tabtoets in te moeten drukken om bij de bestelknop te komen’, adviseert de rapporteur.

Formules

Formules Jumbo, Albert Heijn en HelloFresh werden in het onderzoek meegenomen. HelloFresh krijgt van deze drie de hoogste score en hier kan dan ook zowel met toetsenbord als schermlezer worden besteld. Dat kan ook bij Albert Heijn, maar niet bij Jumbo. De supers hebben kennisgenomen van de resultaten aan het onderzoek en geven aan straks te zullen voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Bron: Levensmiddelenkrant