Winnaar Beste Introductie 2020: Magnum Ruby chocolate

‘Pleasure seekers willen we elk jaar verrassen’

ROTTERDAM - Magnum bracht als eerste in Europa ijs met een nieuw ontdekte chocoladesoort op de markt: Ruby chocolade. “We zijn trots op de enorme waardering die we hebben ontvangen vanuit de markt, zowel bij onze ‘pleasure seekers’ als bij de retailers”, vertelt Robin Misdorp, brand builder Ice Cream bij Unilever, over het winnende product.

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Magnum gelooft: ‘A day without pleasure is a day lost’. Daarom willen wij alle pleasure seekers elk jaar verrassen met een nieuwe, heerlijke smaak waar zij intens van kunnen genieten. De balans tussen fluweelzacht ijs en krakende Magnum-chocolade staat daarbij centraal. We gebruiken hiervoor 100% Rainforest Alliance-gecertificeerde cacaobonen zodat iedereen onbezorgd kan genieten van onze Magnum-ijsjes. Daarnaast spelen wij elk jaar met onze innovatie en Magnum-campagne in op huidige trends en behoeftes van de consument en markt.”



Hoe kan een retailer het marktaandeel in chocolade en ijs vergroten?

“Een belangrijke manier om in chocolade te winnen heeft te maken met seizoensgebondenheid. Door meerdere keren per jaar samen met de klant het schap te evalueren en te optimaliseren, kunnen we in de zomer meer ruimte creëren voor segmenten die dit nodig hebben voor de juiste beschikbaarheid. Daarnaast blijft zichtbaarheid in de winkel extreem belangrijk. De consument moet echt naar het schap worden getrokken, zeker als er vernieuwende innovaties zoals Magnum Ruby op het schap staan, welke door grote landelijke campagnes worden ondersteund.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“We hebben goed nieuws! Magnum introduceert dit jaar een Magnum Ruby pint en breidt hiermee het Ruby-schap verder uit. Juist nu we veel thuis zijn, zijn onze Magnum-pints heerlijk voor een avondje op de bank films kijken. Dit jaar wordt eveneens een ‘gouden’ jaar... want daarnaast lanceren we ook het meest luxe Double-ijsje ooit, namelijk ‘Magnum Double Gold Caramel Billionaire’. Dit nieuwe Magnum-ijsje zal al je zintuigen prikkelen en is opgebouwd uit luxe lagen van fluweelzacht ijs met swirls van pecan- en biscuitsmaak, omhuld met gezouten karamelsaus en een laag Golden Caramel chocolade met krokante biscuitstukjes. Deze introductie zal vanaf week 10 beschikbaar zijn in de supermarkt in standaardformaat, miniformaat en als pint. Wij willen iedereen bedanken voor de waardering voor Magnum Ruby …en kunnen niet wachten om dit jaar samen met onze klanten van de lancering van onze nieuwe ‘Magnum Double Gold Caramel Billionaire’ een nog groter succes te maken!” ​



Juryrapport:

“In navolging van de Magnum Classic en de andere smaken is de Ruby een welkome aanvulling: duidelijk een goede toevoeging in ons ijsassortiment. De smaak van dit mooie product is niet vergelijkbaar met enig ander ijsje in onze diepvries.” - Daan Meijerink, ondernemer van Jumbo Meijerink