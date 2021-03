Winnaar Beste Introductie 2020: Swirl Actif Fresh

GORINCHEM - De pedaalemmerzakken Actif Fresh van Swirl hebben een geurabsorber en zijn scheurvast. Het betreden van de retailmarkt vorig jaar bleek direct een succes, getuige het winnen van de titel Beste Introductie 2020. Brand manager Alexander de Vries deelt zijn bevindingen over het winnende product.

Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit product?

“Voor ons was de uitbreiding in winkeldistributie belangrijk. Daarnaast was de erkenning van de Nederlandse consument een goede pijler om te weten dat Swirl op de goede weg is.”



Wat is jullie strategie om dit product in de schappen te houden?

“Kwaliteit blijft het belangrijkste aspect. Daarnaast zullen we onze naamsbekendheid verder vergroten door te adverteren, zowel above als below the line, en gaan we intensief de consument laten kennismaken met Swirl door middel van grote samplingcampagnes.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie waar Swirl in opereert te vergroten?

“Vermelding op het schap, maar ook op de website en dan niet alleen voor onze categorie, maar door alle winnaars die men in het assortiment heeft op een aparte pagina te vermelden. En dat kan natuurlijk ook in het eigen consumentenmagazine. Ook voor hen is het een extra positieve situatie als ze aandacht besteden aan alle winnaars.”



Wat is het geheim om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Een goed advies vanuit onze kant op basis van Nielsen-cijfers en het huidige assortiment dat de retailer heeft is het belangrijk om de inkoper te adviseren en te helpen de categorie te laten groeien. Uiteindelijk is er op die manier sprake van een win-winsituatie.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“We zijn het jaar goed begonnen door Swirl te verduurzamen. De consument verwacht van de fabrikanten dat zij de juiste oplossingen ontwikkelen, zeker als het gaat om maatschappelijke problemen. Swirl antwoordt op deze groeiende vraag en heeft daarom zijn gehele assortiment aangepast per 1 januari 2021! Swirl vuilniszakken zijn nu voor 80 procent uit gerecycled plastic gemaakt, waarvan minstens de helft van het gerecycled plastic afkomstig is uit herbruikte grondstof.

Wel zorgen we ervoor dat de bewezen kwaliteit onaangetast blijft. Dit houdt in dat onze pedaalemmerzakken scheurvast & lekvrij zijn, dankzij de speciale drielagige en dikkere folie, en bestaan uit briljante kleuren en een uniek productieproces. Daarnaast gebruiken we een beproefde, geurabsorberende stof, die zorgt voor een minimale intrinsieke geur in vergelijking met andere aanbieders.”



Juryrapport:

“In een tijd waarin plastic niet meer kan, pakt Melitta de verduurzaming in afvalzakken vooruitstrevend op.” - Marjolein Kroese, categorymanager bij Deen

Bron: Levensmiddelenkrant