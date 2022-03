Winnaar Beste Introductie 2021: M&M’s Brownie 200 gram

‘M&M’s Brownie zorgt voor groei in de totale categorie’

VEGHEL - Fun, delen en verbinden is waar M&M’s voor staat. En dat is extra belangrijk geweest in het afgelopen jaar, waarin mensen elkaar minder vaak konden zien door de coronapandemie. Customer activation manager Tim Mantel, category development leader Rens van de Langenberg en portfolio & brand marketing manager Fleur Schuijlenburch vinden het fijn dat ze met M&M’s Brownie hier een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Van harte! Wat vinden jullie ervan om de Beste Introductie te winnen?

“Wij vinden het geweldig dat klanten ons deze prijs toekennen. Het bewijst dat we het doel dat we nastreven ook daadwerkelijk halen: samen de categorie laten groeien. Zeker in een jaar waarin mensen elkaar minder konden zien, is het fantastisch om met M&M’s deze prijs te winnen. M&M’s staat voor fun, delen en verbinden. Fijn dat we daar in het afgelopen jaar aan hebben bijgedragen met M&M’s Brownie.”



Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“We denken dat inkopers blij zijn met M&M’s vanwege de sterke introducties de afgelopen jaren. Het merk M&M’s stuwt al jaren de groei van de categorie voort en dat komt mede door innovatie. We zien dat door deze introducties steeds meer consumenten de categorie weten te vinden.”



Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

“Door COVID-19 zijn meer mensen online gaan shoppen. Mede daardoor kwamen er minder consumenten over de vloer bij retailers. Voor een impulscategorie is dit nadelig. In reactie hierop hebben we extra aandacht besteed aan een sterke online presentatie met speciale M&M’S Brownieassets voor social media, online video en via de online kanalen van retailers. Daarnaast hebben we ons geconcentreerd op communicatie rondom promoties bij retailers, zoals grote folderuitingen, displays, schapaankleding en actietafels.”



Wat maakt het winnende product zo uniek?

“M&M’s heeft een enorme aantrekkingskracht: het product valt meteen enorm op in het schap. Daarnaast zijn de smaak en de structuur erg goed. Dit nieuwe product van M&M’s spreekt consumenten aan die eerder het segment links lieten liggen. Consumenten komen terug voor de herhaalaankoop en kopen daarnaast ook meer andere producten in de categorie. Voor de consumenten die het wel al kochten, zien we dat ze meer uitgeven door een hogere waarde van het product. In het kort: M&M’s Brownie zorgt voor groei in de totale categorie.”



Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Chocolade is een impulscategorie bij uitstek. Doordat M&M’s op veel momenten van de dag relevant is voor de consument, is het voor de retailer nog belangrijker dan bij andere impulsproducten om het product op te laten vallen voor de consument. In eerste instantie door M&M’s de ruimte op het schap te geven die het verdient, en het vervolgens ook te plaatsen op een tweede plek in de winkel. Ook online gaat het om het goed invullen van de verschillende plekken in de shopper journey . Op deze manier komt de consument in aanraking met het product en helpen we deze te herinneren wat lekkers te nemen tijdens het kijken van tv, onderweg, bij de borrel of om bijvoorbeeld het feestje af te maken.”



Juryrapport:

“Mooi om te zien dat er met deze variant weer een vernieuwend product aan de categorie is toegevoegd.”



Bron: Levensmiddelenkrant