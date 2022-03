Winnaar Beste Introductie 2021: Zaanse Mayonaise Knijpfles 750 ml

‘Rust en overzicht in het schap door een herkenbaar merk’

WORMERVEER - Erik van der Laan, sales manager bij Van Wijngaarden, voelt zich vereerd met de benoeming Beste Introductie voor de Zaanse Mayonaise Knijpfles 750 ml. De grootste drijfveer was om met de nieuwe verpakking de consument te blijven binden en de doelgroep uit te breiden. Volgens Van der Laan heeft de innovatie het merk naar een hoger niveau getild.

Wat vinden jullie ervan de Beste Introductie gewonnen te hebben?

“We zijn vereerd om tot Beste Introductie te worden uitgeroepen. Na een gedegen en lange voorbereiding is deze prijs een erkenning voor de wijziging in de uitstraling van zowel pot als knijpfles die ons trots maakt. Tijdens dit proces kwamen er heel veel uitdagingen op ons pad. Deze zijn door interne en externe stakeholders opgepakt en opgelost, met als resultaat het winnen van deze prijs. Daar zijn we dus extra trots op.”



Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“We zijn tijdig het gesprek aangegaan met onze partners over ons voornemen om de grootverpakkingen (knijpflessen en potten) te vernieuwen. We hebben daarmee ruimte gecreëerd om naar adviezen te luisteren en daar iets mee te doen. Niet zozeer over hoe de verpakking eruit moet komen te zien, maar wel hoe wij uiteindelijk met die nieuwe verpakkingen de consument aan ons merk blijven binden en het liefst de kopersgroep uit kunnen breiden. Deze vernieuwingen hebben het merk en de marges voor alle partijen naar een hoger niveau getild.”



Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

“We hebben onder meer diverse uitingen in retailmagazines geplaatst, om zo aan de eindverbruiker zichtbaar te maken dat zijn favoriete merk mayonaise beschikbaar is voor alle gebruiksmomenten. Ook hebben we daar waar mogelijk de promodruk aangepast om zo de consument te verleiden zijn favoriete mayonaise te blijven gebruiken en niet te switchen bij acties van een concurrerend merk.”



Wat is er uniek aan de nieuwste Zaanse Mayonaise Knijpfles?

“Het ontwerp van de pot en de knijpfles is nu geheel in lijn met het vlaggenschip van ons merk: de iconische aluminium tube. Door deze introductie hebben we een veel betere herkenbaarheid op het schap van het totale merk. Het geeft rust en overzicht in het schap, waardoor de eindverbruiker voor elk moment de juiste verpakking kan kiezen. Retailers kunnen de fles het beste aan de man brengen door deze zo breed mogelijk op alle schappen te plaatsen. Daarnaast kunnen ze samen met ons acties initiëren om de klanten kennis te laten maken met de nieuwe uitstraling.”



Juryrapport:

“Het is duidelijk te zien aan de verkoopcijfers dat de vernieuwde verpakking meer klanten aanspreekt. Een goede introductie.”