Wundermart haalt € 10,5 miljoen op voor internationale groei

AMSTERDAM – Wundermart ontvangt uit een investeringsrode onder leiding van Kees Koolen € 10,5 miljoen. Hiermee zegt het bedrijf in onbemande minisupermarkten klaar te zijn voor versnelde Europese uitbreiding.

De autonome winkeloplossing van Wundermart zorgt er naar eigen zeggen voor dat iedereen zonder enige moeite een fysieke winkel kan starten, die direct winstgevend en operationeel is in bijvoorbeeld een kantoor of hotel. Dit is volgens de onderneming vooral interessant voor partijen die hun niet gebruikte vierkante meters vastgoed willen omzetten in inkomsten.

Groot schalen

Koolen, bekend van zijn aandeel in de groei van online platformen zoals Booking.com, Uber, Hotmart en als oprichter van Koolen Industries, is de nieuwste investeerder in deze snelgroeiende tech scale-up. “Deze investering geeft Wundermart de mogelijkheid om hun concept nu snel groot te schalen”, aldus Koolen.

Bewijzen

Slingshot Ventures, die Wundermart al sinds begin 2020 steunt, nam als investeerder ook deel aan de ronde. “Onze initiële investering heeft ervoor gezorgd dat het concept zich heeft kunnen bewijzen en nu dus klaar is voor uitrol. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die de nieuwe financiële injectie Wundermart biedt”, zegt managing partner Marco Pieters van Slingshot Ventures. Wundermart is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit meer dan vijftig ondernemende teamleden.

