Zeewierbedrijven gaan samenwerking met elkaar aan

HEERENVEEN – Foodpioniers Dutch Seaweed Group en Seaweed Food Solution hebben donderdag 16 juni hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Beide bedrijven gaan aan de slag met wakame en royal kombu uit de Oosterschelde om daar een zeewierblend van te maken voor de voedingsmiddelenindustrie.

"Wij zien volop kansen", zegt Ivar de Bruin, Chief Commercial Officer bij Seaweed Food Solutions. "Inmiddels weten we de meest bijzondere blends te maken van zeewier, waarmee we onze producten kunnen verrijken in zowel smaak als structuur.” Zeewier is volgens hem het toekomst voor de toekomst. Henk-Jan Bokhorst, partner en investeerder van de Dutch Seaweed Group beaamt dat: "Zeewier is een enorm waardevol en duurzaam product voor zowel het leven boven als onder water. Het is bovendien een goede manier om als bedrijf je aantal foodmiles flink te verkleinen. We zien dat de consumenten steeds kritischer kijken naar de herkomst van het product op hun bord ligt. Wij staan voor gezond, duurzaam en lokaal zeewier uit onze eigen farm in de Oosterschelde." Het doel van de samenwerking is dat zeewier straks een net zo normaal Hollands ingrediënt wordt als boter, kaas en eieren.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops