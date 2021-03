‘Men komt als dagjestoerist naar onze Albert Heijn’

Manager start fonds en acties in winkels voor zieke medewerker

BREDA - Als werkgever draag je de verantwoordelijkheid voor je werknemers. Dat voelde André Boersma, supermarktmanager bij Albert Heijn op het Valkeniersplein in Breda, heel duidelijk. Toen zijn werknemer Soufiane Elazizi met een ongeneselijke ziekte te maken kreeg, deed hij steeds een stapje extra om zorg te dragen voor de jongeman.

“Inmiddels besef ik wel dat dit bijzonder is, maar dat heeft wel even geduurd”, zegt Boersma. “Naar mijn mening moet je gewoon voor elkaar willen zorgen, zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan.” Op dit moment houdt hij zich daarom bezig met het fonds van ‘Souf’, die sinds 2016 werkzaam is bij Boersma.

In 2017 kreeg de jongen klachten, en in 2018 – toen hij 18 jaar oud was – kreeg Souf te horen dat hij de zeldzame ziekte SCA-Type 2 heeft, waar slechts 5 tot 10 mensen in Nederland aan lijden. Een ziekte die zijn kleine hersenen en zenuweinden aantast en op den duur hem het leven zal kosten.

“Zelf gaf Souf na zijn diagnose aan dat hij wilde stoppen met werken”, vertelt Boersma. “Hij verkondigde: ‘Je hebt toch niks meer aan me’. Maar het was juist zo’n enthousiast ventje en dat zorgde voor een klik, dus we zijn gaan kijken wat we voor elkaar konden betekenen. Hij gaf aan: ik wil mijn moeder trots maken. Zo maakte hij onder andere met school afspraken over een leerschema en een liftpas, en voor hier in de winkel regelden we bijvoorbeeld een stoel. Zo haalde Souf zijn diploma én kon hij aan het werk blijven.”

Actie #DoesSouf

Daar bleef het niet bij. Om wensen van Souf uit te laten komen, zoals parachutespringen, naar Mekka gaan met familie én geld inzamelen voor onderzoek naar zijn ziekte, startte Boersma de #DoesSouf-actie. Met Albert Heijn-vestigingen in de omgeving zamelden ze geld in. Ze vroegen aandacht voor Soufs situatie door collectebussen te plaatsen en het promoten van diens favoriete gerecht.

Vol gas

Ook deed Souf mee aan het tv-programma ‘Je zal het maar hebben’. “Daarna is het echt compleet ontploft”, vertelt Boersma. “In dat programma sprak Souf ook het verlangen uit om niet vergeten te worden. Toen hebben we bedacht: we starten een fonds uit jouw naam, zodat we blijvend voor mensen in nood geld op kunnen halen. Nog één keer vol gas geven voor hem.”

Het bleek zo’n succes dat, voor zijn eigen rust en bescherming, Souf meer door Boersma afgeschermd wordt. “Er zijn serieus mensen die als een soort dagjestoeristen in de supermarkt langskomen in de hoop dat Souf er is. Daar houden we nu rekening mee. Wel staat er een grote melkbus voor donaties en we verkopen de #DoesSouf-kledinglijn in de webwinkel, waarvan alle winst ook naar het fonds gaat.” De gestelde doelen lijken door het succes in het niet te vallen, want de oorspronkelijke 20.000, 50.000 en 100.000 euro zijn ruimschoots overtroffen. “Inmiddels zitten we al op 180.000 euro en het einde is nog niet eens in zicht.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant.