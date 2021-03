Ondernemer Pim Meijer: ‘We zijn meer een conveniencewinkel’

ENSCHEDE - “Dit is hét moment voor kansen binnen foodservice”, stelt Spar city-ondernemer Pim Meijer. In zijn stadswinkel werd de afgelopen tijd hard gewerkt om het interieur weer een fris, nieuw uiterlijk te geven, en om ruimte te bieden – als eerste bestaande Spar in Nederland – aan een TostiClub. De vestiging opende 11 maart opnieuw haar deuren.

Meijer loopt graag voorop. Daarom is hij blij dat hij ondernemer is bij Spar: “Het is een innovatieve formule. Fijn dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen. Ook de TostiClub heb ik daarom omarmd; het is fantastisch om als de eerste bestaande winkel over te gaan op zoiets nieuws. Het wordt echt een verlengstuk van onze winkel.”

Er leeft bij de ondernemer een groot verlangen naar het heropenen van de horeca: “Ik hoop echt dat we snel weer meer vrijheid terugkrijgen. Natuurlijk kunnen mensen hier afhalen, maar het zou erg leuk zijn om hier in de zomer zowel binnen als buiten tafeltjes neer te kunnen zetten.” Ook voor hem was 2020 een lastig jaar. “Ik ben al vijf jaar ondernemer in het centrum van Enschede en we hebben een winkel neergezet die erg goed loopt met jaarlijks een 20 procent toename in zowel omzet als transacties. Toen kwam corona. En als winkel in de binnenstad, die afhankelijk is van kantoormedewerkers, de hogeschool in de buurt, dagjesmensen en horecapubliek, resulteerde dat in 30 tot 50 procent omzetverlies.”



Voor elk moment

Waar dat voor velen een reden is om bij de pakken neer te gaan zitten, gold dat niet voor Meijer. Hij kijkt liever vooruit. “Wij hebben aangegeven: wij willen nog minder een supermarkt zijn en juist meer een conveniencewinkel. Een grab & go, gemakswinkel, afhaalgericht. Welk stempel je er maar op wil drukken. Centraal staat dat we de klant op elk moment van de dag willen kunnen bedienen. Of je nu ‘s ochtends vroeg een kop koffie met een croissantje voor het ontbijt wilt kopen, of ‘s avonds na een theaterbezoek nog een fles wijn of een snack, het kan hier. En alles ertussenin, natuurlijk. We willen relevant zijn voor elke consument die in de winkel komt, ongeacht het tijdstip.”

Daarom is Meijer ook ontzettend blij met de toevoeging van de TostiClub. “We hadden al belegde broodjes, smoothies en verse salades, maar nu kunnen we ook nog eens luxe tosti’s bieden en we hebben een barista in de hand genomen om lekkere cappuccino’s te maken met bijvoorbeeld een karamelsiroopje.”



Spar Mini

Om bij de vaste bezoekers het leed van de tijdelijk gesloten supermarkt iets te verzachten, heeft Meijer voor een aantal dagen de Spar Mini neergezet. De circa 8 vierkante meter grote winkel is volgens Meijer een ludieke manier om consumenten te bedienen. “De luxe container heeft afgelopen zomer door Friesland gevaren en op de boulevard bij Scheveningen gestaan, maar heeft nu een plekje gevonden in het centrum van Enschede. Het is een fantastisch uithangbord, alleen al door de gesprekken met consumenten die het losmaakt. Zo zie je toch wel dat je een vaste kring hebt opgebouwd, die we nu toch kunnen bedienen. Vanaf 11 maart ontvangen we ze weer graag in de winkel.”



Bron: Out.of.Home Shops