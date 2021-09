‘Onze nieuwe keukenspecialist snijdt vlees, geeft advies én bereidt de maaltijden’

Jumbo Plemp ontwikkelt zich de komende jaren naar een alles-in-één concept

[SPECIAL: CONVENIENCE] LANDSMEER - Gemak dient de mens, daar weet Johan Plemp alles van. Als supermarktondernemer doe je immers niet anders dan je klanten voorzien in hun behoefte aan gezonde en lekkere voeding, die vaak binnen een korte tijd genuttigd wordt, of op z’n minst snel kan worden klaargemaakt. “We doen er alles aan om de klant op weg te helpen, en convenienceproducten zijn daar een onderdeel van.”

De Jumbo-ondernemer is eigenaar van Jumbo Plemp in Landsmeer en sinds enkele maanden ook van een Jumbovestiging in Uithoorn. Alsof dat niet genoeg is, spendeert hij ruim twintig uur per week aan zijn taken als bestuurslid en vicevoorzitter van Ondernemers Vereniging Jumbo. Voor Levensmiddelenkrant maakt hij tijd om te praten over zijn visie op convenience.

Het is een breed begrip, convenience. Plemp: “We doen heel veel om het onze klanten gemakkelijk te maken. Producten als magnetronmaaltijden, maaltijdpakketten, verse sappen en snacks zijn daar een voorbeeld van. Net als de menusuggesties die we doen, waarvoor we de ingrediënten in en op de koeltafels leggen. En het fruit in portieverpakkingen waar onze klanten bij binnenkomst direct tegenaan lopen. Maar ook het winkelen zelf moet moeiteloos gaan, daar spelen bijvoorbeeld de scankassa’s en het walk-in Pick Up Point op in.”



Ontzorging

De komende jaren staat de volledige ontzorging van de klant op de planning. “Waar voorheen de slager stond, zullen we binnenkort de keukenspecialist neerzetten. Die kan een stukje biefstuk afsnijden, maar ook over de maaltijd adviseren en deze zelfs bereiden”, legt Plemp uit. In dit model zullen verschillende winkelonderdelen worden geïntegreerd. Een nieuwe benadering dus, waarbij het adviseren en inspireren van klanten naar een hoger niveau wordt getild. “De keukenspecialist zal over enkele jaren onderdeel zijn van de winkelformule”, aldus Plemp. Op dit moment wordt er een pilot mee gedraaid bij Jumbo Delft Bastiaansplein. Deze transformatie is ontstaan vanuit de behoefte van de klant. Die wil immers gezond en lekker eten én vlot winkelen. Of helemaal niet winkelen en dat kan ook. Plemp: “De klant kan deze maaltijden straks ook via de app bestellen en thuis laten bezorgen. Dat past helemaal bij deze drukke tijd. En als die dan toch voor ieder gezinslid een andere maaltijd bestelt – handig als de kinderen naar hun sportclubs gaan – kan er ook nog een half volkoren bij voor de volgende ochtend. We groeien toe naar een alles-in-eenconcept. Ik verwacht het binnen enkele jaren te kunnen introduceren bij mijn vestigingen in Landsmeer en Uithoorn.”



Aanwinsten

Plemp kiest graag voor lokale leveranciers. “Daarmee maak je je winkel nog beter en het onderscheid ons van andere, vaak meer kostengedreven supermarkten. Ons brood bijvoorbeeld komt van De Lekkere Dingen Bakker en we verkopen vleesproducten van slagerij Taam, waar we al tientallen jaren mee samenwerken. Die levert trouwens ook heerlijke kant-en-klaarmaaltijden, een convenienceproduct bij uitstek,” vertelt hij. Naast de maaltijden van Taam liggen die van Mama’s Maaltijden; hip vormgegeven en met namen als ‘Altijd in een hurry curry’ en ‘Lekker hottie pottie met roti’. “Dit zijn hele lekkere verse maaltijden, die we met z’n allen ook goed hebben getest”, zegt Plemp enthousiast. In hetzelfde koelvak liggen verse pizza’s, een product waar Plemp eveneens bijzonder tevreden over is. “We verkopen deze pizza’s sinds anderhalf jaar. We mogen dus wel spreken van een succes. Ik vind het altijd erg leuk om te zien of onze nieuwe producten aanslaan. Het is tenslotte onze missie om de klanten blij te maken.”



Gemaksproducten

De laatste aanwinst onder de gemaksproducten zijn de luxe borrelschotels. Deze staan sinds anderhalve week in de winkel. De verkoop verloopt boven verwachting. Klanten vragen er zelfs expliciet naar, nadat ze bij kennissen van de schotels hebben geproefd. Deze blijven dus nog wel even in het assortiment. Plemp: “De schapruimte is niet van elastiek, hè; als het niet aanslaat kunnen we de ruimte beter gebruiken.” Een andere hardloper zijn de verse sappen. “De sappencategorie ontwikkelt zich in rap tempo. Ons schap heeft in twee jaar tijd een enorme metamorfose ondergaan. Het aantal verschillende sappen is werkelijk geëxplodeerd. Het is een groot succes”, aldus Plemp.

Dat niet alles werkt heeft hij uiteraard ook ervaren. Zo hebben ze het moeilijk gehad met de verse sushi. Plemp: “De rotatie van dit product ligt niet heel hoog, je kunt geen bulkhoeveelheden hebben liggen. Het is ook een product waar beleving bij hoort. In de Foodmarkt staan dagelijks twee chefs de rijst te wassen en de rollen te maken. Zij verkopen vaak meer dan de gemiddelde sushitent. Voor ons was het echter geen succes. Met dit product hebben wij ondervonden waar de grenzen liggen van onze mogelijkheden. Maar het kan over een paar jaar weer heel anders gaan. Als supermarktondernemer speel je constant in op de behoefte van je klanten. Je bent continu in ontwikkeling, probeert nieuwe dingen uit. Je kijk hoe het werkt en ontwikkelt door.”

Bron: Levensmiddelenkrant