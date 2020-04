Picnic zet vaart achter nieuw distributiecentrum

AMSTERDAM – Onlinesupermarkt Picnic gaat versneld de capaciteit vergroten en eerder dan gepland een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn in gebruik nemen. Dat is volgens het bedrijf noodzakelijk omdat door de coronacrisis de vraag naar aan huis bezorgde boodschappen de afgelopen weken explodeerde.