Pilot nieuw formuleconcept Plus Vandaag

UTRECHT – Plus start een pilot met haar nieuwe formuleconcept: Plus Vandaag. Dit concept biedt de consument een completere supermarkt volgens Plus. De formule richt zich op snelheid en gemak met een focus op ontbijt, lunch en maaltijden voor tussendoor.

Tijdens de testperiode van zes maanden wordt het idee in zes winkels uitgerold, waarna wordt besloten of het concept landelijk wordt doorgevoerd.

“We zijn blij om met Plus Vandaag een formuleconcept te introduceren dat zich richt op de boodschappen van vandaag en morgen. Daarmee spelen we in op de groeiende behoefte van de consument naar gemak en snelheid. Naast de supermarkt in Noorden openen we binnen afzienbare tijd nog vijf winkels; Plus Vandaag komt op de gevels van Niekerk, Den Haag Ursulaland, Duiven en twee winkels in Baarn. Zo zorgt Plus op nog meer plekken voor goed eten, de buurt en elkaar”, zegt Peter van Mourik, Directeur Klant & Formule bij Plus.



Gemak

Plus Vandaag is ontwikkeld voor Plus-winkels met een kleinere omzet- of oppervlakteklasse met een belangrijke functie in de wijk of buurt. De brood- en versgroep hebben een prominente plek in de winkel en de klanten kunnen snel en eenvoudig hun boodschappen afrekenen bij zelfscankassa’s. De supermarkten zullen worden voorzien van een Instabox. Dit is een pakketkluis waar klanten op zelfbediening hun pakketten kunnen ophalen.

De eerste Plus Vandaag opent op woensdag 28 september in het Zuid-Hollandse Noorden.



Bron: Levensmiddelenkrant