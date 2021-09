Plus-ondernemer Marcel Schungel vertelt over de aanschaf van de Citkar

ROTTERDAM - Marcel Schungel is ondernemer van de Plus in de Rotterdamse wijk Blijdorp. Onlangs heeft hij een Citkar aangeschaft. Met deze elektrische fiets kunnen 200 kilo aan boodschappen worden bezorgd. De ‘wagen’ is een primeur in Nederland. “Er staan er zeker meer op de planning”, vertelt Schungel.

Schungel is sinds enkele maanden de eigenaar van Plus Blijdorp, hiervoor runde hij een supermarkt in Delft. Bij beide winkels staat duurzaamheid hoog in het vaandel. De ondernemer vertelt: “Ik vind het leuk om duurzaamheidsoplossingen te zoeken, zoals de bezorging met een Citkar. Voorheen waren we de eerste supermarkt die met de Stint gingen bezorgen. Maar deze is na dat tragische ongeval in Oss van de weg gehaald. Ik ben toen op zoek gegaan naar een vergelijkbaar vervoersmiddel, maar met verbeterde eigenschappen. Een probleem van de Stint en elektrische fietsen is dat de rijder achter de voorraad staat of zit, zonder overkapping voor als het regent.” Samen met een andere ondernemer speurde hij naar een andere oplossing voor het bezorgvraagstuk, en na veel onderzoek kwamen ze terecht bij de Citkar.

Citkar

Momenteel wordt de Citkar gefabriceerd in Duitsland, in Nederland is Schungel de eerste met dit elektrische voertuig. Schungel noemt een aantal pluspunten: “Je hoeft geen benzine- en parkeergeld te betalen en er is geen verzekering voor nodig. Het scheelt dus heel veel kosten en is ook nog eens een duurzame aankoop. Verder is er geen rijbewijs nodig om de overdekte Citkar te besturen.

Doordat het geen auto is, kunnen bezorgers het voertuig op de stoep zetten en gebruikmaken van het fietspad. Momenteel hebben we één Citkar en een bestelbus. Het ultieme doel is om volledig over te stappen op de Citkars.” Of de wagen een fiets of auto is, legt Schungel als volgt uit: “Hij gaat 25 km per uur, maar het trappen gaat heel licht; dit is eigenlijk meer een formaliteit zodat we het een fiets kunnen noemen. Omdat de wagen niet zo breed is, kan hij op het fietspad en kan hij inhalen of ingehaald worden. Wat ook een pluspunt is, is dat de accu van de wagen in het magazijn kan worden opgeladen.”

Laadbak

“Wij hebben hiervoor gekozen, omdat dit de nieuwste innovatie is. Ik verwacht wel dat er meer ondernemers gebruik van gaan maken. Iedereen die hem ziet is ervan gecharmeerd”, vertelt Schungel trots. Hoewel de bestuurders geen rijbewijs nodig hebben om de Citkar te besturen, krijgen ze voor de eerste rit wel een korte uitleg. “Het krijgen van zo’n introductie alvorens erin te stappen is wel raadzaam, aangezien het best een groot voertuig is”, aldus de ondernemer. Als Schungel nog iets zou mogen aanpassen aan de wagen, dan zou het de laadbak zijn: “Het is makkelijker als we via de zijkant bij de lading kunnen komen. Ik denk daarbij aan een frame waar we de kratten met boodschappen in plaatsen, zodat ze vast staan. Samen met Citkar Nederland zijn we aan het uitzoeken hoe we de laadbak slimmer kunnen maken.” De laadbak van de Citkar heeft plek voor 20 boodschappenkratten, wat volgens Schungel goed is voor zo’n 4 à 5 bestellingen.