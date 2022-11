Promoten van gezonde voeding beloond met gouden certificaat

‘Hé toffe peer, haal nu fruit bij Coop Odoorn’

ODOORN - Onlangs kreeg de Coop in Odoorn van wethouder Ankie Huijing-van Tongeren het gouden certificaat ‘gezondere super van Drenthe’ uitgereikt. De supermarkt is de twintigste die deze eer te beurt valt in de provincie. Het certificaat is een erkenning voor de inspanningen die de winkel pleegt om zijn klanten gezonder te laten eten. Levensmiddelenkrant sprak met mede-eigenaar Martijn Kaspers over de manieren waarop de super gezond eten onder de aandacht brengt.

Kaspers is pas sinds begin dit jaar mede-eigenaar van de Coop in Odoorn. Ooit begon hij als leerlingslager bij deze winkel toen de vader van de huidige eigenaar, Jeroen Schippers, er nog de scepter zwaaide. Na een aantal jaren werken bij de Boni in Borger als assistent-bedrijfsleider, ging hij aan de slag bij een vleesgroothandel. “De industrie is toch een heel andere tak van sport”, vertelt Kaspers. “Ik miste het klantcontact en heb daar opgezegd.”

Jeroen Schippers, vriend van Kaspers en ondertussen eigenaar van de Coop, bood hem een baantje aan voor twintig uur. In de jaren die daarop volgden ging Kaspers steeds meer uren draaien en werd hij uiteindelijk bedrijfsleider. “Door onze goede samenwerking tijdens de verbouwing vorig jaar heeft hij besloten mij te vragen om medeeigenaar te worden. Jeroen vervult naast de rol van supermarkteigenaar namelijk ook een aantal andere functies buiten de winkel, wat soms lastig te combineren viel. Op deze manier werd dit weer behapbaar en kon hij er zeker van zijn dat hij de winkel in goede handen kon achterlaten”, aldus Kaspers.

“Onze samenwerking houdt in dat ik meer de operationele en personele kant doe en Jeroen meer de facilitaire kant doet, naast ook wat operationele zaken”, gaat Kaspers verder. “Er komt nu voor mij wel meer bij kijken. Minder zelf doen en meer delegeren en veel meer plannen maken.”

Schippers was al langer bezig met gezonde voeding. “De meeste dingen deden we al voor mijn tijd hier. Op de groenteafdeling staat gratis fruit voor de kinderen en een watertappunt. We presenteren al sinds 2008 geen snoep meer bij de kassa. Uitzondering zijn speciale gelegenheden als Sinterklaas, dan staat er een mand met chocoladeletters”, legt Kaspers uit. Hij geeft aan dat Coop Odoorn een eigen keuken heeft “waar we elke dag een gevarieerde, gezonde maaltijd te koop hebben. Bijvoorbeeld een mooie kant-en-klare stamppot of pasta. We laten onze klanten daar graag ook even van proeven.”

Lunch

De winkel doet gewoon mee met de acties van Coop, maar de ongezondere aanbiedingen presenteren de ondernemers defensief. “Daar leggen we dan wat minder de nadruk op. En we hebben van Coop ook het gezonde weekgerecht en natuurlijk de ‘gezondere keuze’ schapkaartjes. Het brood dat we over hebben, eten we zelf de volgende dag in de kantine. Ons personeel hoeft nooit lunch mee te nemen naar het werk. Hebben we echt te veel brood over, dan werken we samen met Too Good To Go. Voor de overige artikelen die tegen de datum zitten hebben we een verspillingskoeling op de groenteafdeling staan. Daar zetten we de afgeprijsde artikelen in en die is eigenlijk aan het einde van de dag altijd leeg”, aldus Kaspers. De supermarkt sponsort veel lokale (sport)evenementen. “Dat doen we dan niet met frisdranken en chips, maar met fruit”, legt Kaspers uit. “Daar wordt altijd goed op gereageerd. Sinds kort hebben we een samenwerking met een aantal consultatiebureaus. Dat doen we op initiatief van de gemeente. Bij het laatste consult krijgen de ouders en het kind een goodiebag. Daarin zit ook een bon voor een zak gratis fruit. Per jaar gaat het om ongeveer driehonderd kinderen. Op het kaartje staat de tekst ‘Hé toffe peer, haal nu fruit bij Coop Odoorn’. Zo leren we kinderen al vroeg dat fruit ook lekker en gezond is.”

Lokale leveranciers

Buiten het promoten van gezond eten werkt de supermarkt veel samen met producenten uit de buurt. “We halen de aardappelen, uien, aardbeien, tuinbonen en andere groentes van boeren uit de omgeving. Onze zuivelleverancier zit twee dorpen verderop en we halen onze eieren bij twee eierboeren. De een levert biologische en de andere vrije uitloopeieren”, gaat Kaspers verder. “De mooiste samenwerking hebben we met Drents Bakkie, een koffiebranderij uit Emmen. Zij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij verkopen alle koffiesoorten die zij produceren en zo helpen we indirect mensen weer aan zinvol werk.”

Om het gouden certificaat te bemachtigen, moet een supermarkt voldoen aan een aantal voorwaarden die zijn opgesteld door Drenthe Gezond, een samenwerkingsverband van alle gemeentes in Drenthe, de provincie en Retrospect. Naast een aantal verplichte onderdelen kan de winkel zelf minimaal zes onderdelen uit een lijst met criteria kiezen. Voor de Coop in Odoorn zijn de meeste criteria al jaren dagelijkse kost. Het was dan voor hen ook niet veel werk om voor goud te gaan.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.