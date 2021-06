Spar Middelburg na verbouwing met slijterij

MIDDELBURG - Spar opent op 17 juni een vernieuwde winkel aan het Westerscheldeplein in Middelburg. Na een verbouwing van twee weken is de huidige supermarkt meer toegespitst op vers.

Ondernemers Cor en Lydia Beeke startten in 1998 hun onderneming in het Middelburgse Stromenwijk en verhuisden in 2012 naar het Westerscheldeplein. De relocatie vond plaats toen gelijktijdig heel het centrum in Stromenwijk werd aangepast en gemoderniseerd. Bijna tien jaar later opent het ondernemersechtpaar opnieuw de deuren.

Moderne ontwikkelingen

De winkel heeft een andere indeling en is naar eigen zeggen aangepast aan de laatste moderne ontwikkelingen waar de hedendaagse klant om vraagt. Met name de presentatie van verse producten is er meer aanwezig. Hiernaast is een groot assortiment kant-en-klaarmaaltijden toegevoegd, zoals belegde broodjes en vers gemaakte salades, pizza’s en smoothies. Hiermee is het een gemakswinkel voor de hele buurt met een compleet, vers en lekker assortiment, aldus Spar. Ook is een slijterij toegevoegd aan de supermarkt. “Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen”, is het motto van Cor en Lydia Beeke.



Bron: Levensmiddelenkrant