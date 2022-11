SSK Supermarkten nemen voortouw in C02-neutrale wereld

BAARN – Vandaag zullen de eerste supermarktondernemer-winkels, die gecertificeerd zijn met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) zich officieel aansluiten bij de wereldwijde klimaatcampagne ‘Race To Zero’. De certificaten van deelname worden vanmiddag uitgereikt aan de ondernemers tijdens het SSK Jubileumcongres in Baarn.

Het gaat aanvankelijk om 47 winkels van zelfstandig supermarktondernemers die zich vanaf vandaag deelnemer aan de klimaatcampagne Race To Zero mogen noemen. Het oogmerk van de door de Verenigde Naties gesteunde campagne is de afgesproken doelstelling, een CO2-neutrale wereld in 2050, te versnellen. “De vraag is of het niet sneller kan dan de internationaal gemaakte afspraken. Het is niet voldoende om er alleen over te praten, we moeten allemaal iets doen als we onze wereld en natuur willen beschermen”, laat brancheorganisatie het Vakcentrum weten in haar persbericht.



Bron: Levensmiddelenkrant