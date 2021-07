Albert Heijn legt in Nederland gekweekte watermeloenen in schappen

ZAANDAM – Albert Heijn heeft voor het eerst watermeloenen in het schap liggen van Nederlandse bodem. Door verbeterde technieken is het na jaren toch mogelijk geworden om dit voor elkaar te krijgen.

Naast de Galiameloen, Gele Honingmeloen en Canteloupe Meloen ligt nu ook de watermeloen van Nederlandse bodem bij Albert Heijn in het schap. Deze mini watermeloenen worden in het Westland geteeld door de van origine tomatenteler Bart de Bakker. Hij heeft de eerste watermeloen in Nederland gekweekt die vanaf deze week in het fruitschap bij de Albert Heijn-XL-winkels liggen. "We zijn ontzettend trots dat dit is gelukt. Het kweken van watermeloenen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt maar het is gelukt! De Nederlandse watermeloen heeft als voordeel dat ze rijper geoogst kunnen worden en verser in de winkel ligt. Hierdoor is de meloen heerlijk zoet en vindt er minder voedselverspilling plaats. Deze watermeloenen zijn een goed voorbeeld van een product dat de telers, die samenwerken met Albert Heijn, door verbeterde technieken kunnen telen in Nederland", aldus Jurian Simons, inkoper fruit bij Albert Heijn.

Bron: Levensmiddelenkrant