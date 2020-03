Beste Introductie 2019: Almhof Lekker & Licht yoghurt

‘Gezondheid en genieten, de trends in de zuivelcategorie’

VEENENDAAL - Gezond en lekker gaan uitstekend samen, zo blijkt wel uit de introductie van Müller, die met Almhof Lekker & Licht yoghurt een stevig succes naar het koelschap heeft gebracht. Trade marketing & supply chain manager Bas Knook en junior brand manager Amy Barnhoorn geven een inkijkje in het succesverhaal.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

Knook: “Wij zijn ontzettend blij en trots deze prijs te mogen ontvangen. Een prijs winnen is altijd leuk, zeker als het gerelateerd is aan een introductie. Als fabrikant ben je continu op zoek naar nieuwe introducties die relevant zijn voor de consument en die een positieve bijdrage leveren aan de categorie. Als dit gewaardeerd wordt door je handelspartners, dan is dat extra fijn. Gezamenlijk met onze partners hebben wij door een goede verkrijgbaarheid, de juiste positionering in het schap en de juiste ondersteuning, Almhof Lekker & Licht yoghurt tot een groot succes kunnen maken!”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

Barnhoorn: “De levensstijl van de consument is de laatste jaren steeds meer aan het veranderen. Zo zijn we bewuster bezig met onze voeding en wordt er gezocht naar een juiste balans tussen gezondheid en genieten. Deze trends zie je ook veelvuldig terugkomen in de zuivelcategorie. Binnen yoghurt en kwark zie je dat de producten die inspelen op de trends ‘genieten’ en ‘gezondheid’ sterk stijgen. Lekker & Licht yoghurt combineert deze trends en sluit daarbij perfect aan op de behoeftes van de gezondheidsbewuste consument. De lichte yoghurt is heerlijk zacht en fruitig van smaak om zorgeloos van te genieten. Daarnaast is Lekker & Licht onderscheidend in dit segment door geen gebruik te maken van kunstmatige zoetstoffen, maar wel 30 procent minder calorieën bevat dan reguliere fruityoghurts.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

Barnhoorn: “De trends gezondheid en genieten zijn ook in 2020 zeer relevant. Met het Almhof Lekker & Licht-concept zullen we daar met onze producten goed op blijven inspelen. Zo zullen we het concept Lekker & Licht fors ondersteunen voor zowel de yoghurt- als de kwarkvarianten.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Barnhoorn: “Wij ondersteunen Lekker & Licht groots via tv, radio, out-of-home, online, folders en op de winkelvloer.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

Knook: “In week 6 hebben wij het Müller-merk gelanceerd in Nederland. Met het concept Müllermilk bieden wij nieuwe variatie in het verse drinkzuivelschap: we gaan melk weer leuk maken. Müllermilk combineert het goede van melk met een onweerstaanbare smaak. Het is een heerlijke smaaksensatie door de unieke smaken en textuur. Müllermilk zal fors ondersteund worden. Daarnaast bouwen we onze Choco met échte slagroom verder uit. Het romige chocoladedessert, gemaakt met Belgische chocolade en een toef échte slagroom, slaat erg aan. Dit dessert zullen we ook blijven ondersteunen via tv, radio, out-of-home, online, folders en instore. Bovendien hebben we in week 10 ook een nieuwe smaak voor Hoekje Luchtig, namelijk krokante amandel. Hoekje Luchtig biedt een heerlijk romige yoghurt met een verrassende luchtige structuur. Verkrijgbaar met een krokante toevoeging in het hoekje, om zelf te mixen. Daarnaast hebben we nog genoeg andere plannen, maar daarover later meer!”

Juryrapport:

‘Een prima roterende introductie die goed inspeelt op gezondheidstrends en de focus op calorische waarden.’

Koen Fleuren, category manager bij Jan Linders

Bron: Levensmiddelenkrant