Beste Introductie 2019: Hero B'tween Zero

‘B’tween Zero past helemaal bij de shopper van nu’

BREDA - B’tween Zero van Hero is uitgeroepen tot Beste Introductie 2019. Hannako Bakker, brand manager cereals & jam en Saskia van Dijk, senior category manager bij Hero Benelux vertellen trots over hun winnende product.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

Van Dijk: “Als eerste zijn we natuurlijk supertrots dat we met B’tween Zero deze mooie erkenning van supermarktondernemers krijgen. Het is niet vanzelfsprekend dat iedere introductie succesvol is, dus dan is het juist extra bijzonder als het wel lukt.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

Bakker: “B’tween Zero past helemaal bij de shopper van nu. Van de drie traditionele maaltijden zie je nu een verschuiving naar meer kleinere eetmomenten. Daarnaast zijn consumenten steeds meer bezig om de hoeveelheid suiker in hun voeding te verminderen en zien we een enorme groei in minder zoet/minder suiker-proposities. B’tween Zero speelt in op beide trends en dat zien wij en onze klanten terug in een hoge rotatie op de winkelvloer.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

Van Dijk: “B’tween Zero doet het zo ontzettend goed, dat we medio 2020 een extra sku gaan toevoegen aan deze range. Daarnaast blijven we B’tween Zero in 2020 ondersteunen via diverse kanalen, zoals YouTube en outdoor.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Bakker: “We hebben B’tween Zero pas in week 20 van 2019 geïntroduceerd en zijn nog lang niet klaar met de ondersteuning. ‘Proeven is geloven’ werkt echt voor B’tween, dus kun je grootschalige samplings verwachten op evenementen zoals de Huishoudbeurs, maar ook op de winkelvloer waar we 30 procent van de proevers kunnen overtuigen om ook een aankoop te doen. Voor B’tween in het algemeen en B’tween Zero specifiek hebben we op basis van het inzicht dat shoppers granenrepen met name buiten de deur consumeren, in 2019 een campagne gelanceerd. Deze campagne, Niemand de deur uit zonder B’tween, blijven we ook in 2020 actief uitdragen. Qua mediainzet ligt onze prioriteit in de eerste plaats op bereik. B’tween is echt een merk voor iedereen, toegankelijk, makkelijk en nuchter. Daar ligt ons succes en daar moeten de ondersteuning en mediastrategie op aansluiten.”

Wat mogen we dit jaar weer aan mooie introducties verwachten?

Van Dijk: “B’tween en B’tween Zero zijn ontzettend lekkere tussendoortjes, maar er zijn meer eetmomenten die we graag willen gaan invullen. Richting september kun je van ons weer een echte innovatie verwachten, natuurlijk met een goed activatieplan!”

Juryrapport:

“De ideale oplossing voor de consument die graag zijn favoriete tussendoortje wil blijven eten, maar ook bewust wil kiezen voor een gezonder alternatief. Door het behouden van de herkenbare B’tween-smaak een product dat nog dagelijks in populariteit groeit bij de Jan Linders-klant. Hero heeft met dit concept dan ook goed ingespeeld op een groeiende kopersgroep. Toekomstige plannen zoals Hero appelstroop minder suiker juichen wij dan ook toe. Hiermee kunnen wij de bewustere klant ook steeds beter bedienen met een bekend A merk!”

Jaap van Erp, category manager bij Jan Linders

Bron: Levensmiddelenkrant