Beste Introductie 2019: Starbucks

‘Starbucks maakt de momenten waarop we koffie drinken speciaal’

AMSTELVEEN - Nestlé heeft met het koffiemerk Starbucks de retailmarkt betreden en daarmee meteen de Beste Introductie 2019 gewonnen. Atze Folmer, category & channel sales development lead bij Nestlé vertelt over de introductie in de supermarkt.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

“We zijn heel enthousiast en trots om de Beste Introductie van 2019 te winnen met Starbucks. Geweldig! Dankzij de uitstekende samenwerking met de handelspartners hebben we de lancering van Starbucks in retail tot een succes kunnen maken. Wij kijken ernaar uit om dit succes samen met hen verder uit te bouwen in de toekomst.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

“Als we kijken naar de consument zien we dat iedereen Starbucks kent en de merkbekendheid 96 procent is. Maar Starbucks is ook de liefde voor het maken, de beleving en uiteraard de hele goede koffie en koffiesystemen. Daarbij heeft het merk vanuit de zeer succesvolle koffiecafés een prachtige koffiecultuur ontwikkeld. Starbucks verbindt, het is het merk waarmee met koffie ontmoetingsplaatsen worden gecreëerd. Als geen ander maakt Starbucks de momenten waarop we koffie drinken speciaal. Voor de retailer zorgt de introductie van Starbucks in de supermarkt niet alleen voor omzetgroei van koffie, het heeft ook waarde aan de categorie toegevoegd. Na jaren van stabiliteit, is de categorie het afgelopen jaar in omzet met 3,7 procent gegroeid.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

“De samenwerking met Starbucks biedt ons de kans om nog meer te bouwen op onze innovatiekracht en op de rol die we als categorieontwikkelaar in de koffiemarkt hebben. We zijn positief verrast door de openheid en vraag van retailers om met de komst van Starbucks in de categorie dingen anders te willen doen dan wat er normaal gebeurt. Retailers hebben de introductie echt omarmd en dit heeft voor dynamiek in het schap gezorgd die er daarvoor minder was. Onderscheidende presentaties en promoties zijn extra goed aangeslagen. Hier zullen we komend jaar op verder bouwen.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“We proberen zoveel mogelijk awareness te creëren voor de Starbucks at Home-producten. Dat doen we via de traditionele kanalen, zoals tv en OOH, maar ook online via onze digital strategy. Daarnaast is de winkelvloerexecutie key. Met Starbucks is het mogelijk beleving en de passie voor koffie naar de winkel te brengen. We doen dat via onderscheidende schappresentaties, activaties, en instore demonstraties.”

Wat mogen we dit jaar weer aan mooie introducties verwachten?

“We kunnen onze introducties van 2020 nog niet vrijgeven, maar wat we wel alvast kunnen melden, is dat we dit jaar zo veel mogelijk aansluiting proberen te vinden bij alles wat in de Starbucks koffiecafés gebeurt en daar succesvol is.”

Juryrapport:

‘De koffie van Starbucks voegt echte waarde toe aan het koffieschap. Met de introductie van de nieuwe koffielijn wordt de keuze in de winkel uitgebreid met een nieuw merk dat goed in de smaak valt bij de consument.’

Maurice Maus, bedrijfsleider Jumbo Nieuwkoop

Bron: Levensmiddelenkrant