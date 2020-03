Beste Introductie 2019: Stegeman Fuet sticks

‘Stegeman Fuet sticks spelen in op de clockless eating-trend’

WIJHE - De Fuet sticks van Stegeman hebben de prijs voor Beste Introductie 2019 gewonnen. Brand manager Kristel Peters, shopper marketing manager Benelux Henriëtte van Wijk en senior brand manager Annemieke Boering van Stegeman reageren enthousiast op de prijs.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

Boering: “Het blijft fantastisch om mooie prijzen te winnen, omdat het aangeeft dat we op de goede weg zijn en dat onze klanten ons waarderen vanwege onze innovatiekracht, onderscheidend vermogen en omloopsnelheid. Het is een compliment aan onze merken en medewerkers. Bovendien zijn de StegemanFuet sticks het eerste snackingproduct in het segment Droge Worst. Het is een doorvertaling van een droge worst in groot formaat: Fuet. Wij willen dit snackingsegment de komende jaren verder gaan uitbouwen omdat er steeds meer tussendoormomenten op een dag komen, tussen de drie maaltijden door, het zogenoemde clockless eating.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

Van Wijk: “Voortbouwend op het succes van de Stegeman Fuet sticks zullen we vanaf week 18 Stegeman Chorizo en Cervelaat sticks en balletjes introduceren. Onze helden in groot formaat zijn dan ook verkrijgbaar in verschillende formaten van 90 tot 125 gram. Zo gaan we met deze smaakvarianten een positieve bijdrage leveren aan het rendement van de categorie.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

Peters: “De clockless eating-trend wordt ook door retailers herkend. En door de droge worst snackingcategorie een meer premium positionering te geven met toegevoegde waardeproducten zoals de Stegeman Fuet sticks, geven we gezamenlijk de categorie een mooie impuls. Juist omdat we hiermee ook een nieuwe kopersgroep, zoals meer jongere eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens, aan de categorie toevoegen.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Van Wijk: “Een krachtige ondersteuning in de media, zowel above the line als below the line, zorgt ervoor dat consumenten niet om Stegeman heen kunnen. We leggen uiteraard ook veel nadruk op de confrontatie en presentatie op de winkelvloer.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

Boering: “Het hele assortiment droge worst (Stegeman Chorizo/ Italiaanse Salami/ Milde Salami/ Rundercervelaat/Milde cervelaat/ Dijon Mosterd cervelaat) van Stegeman krijgt een nieuw jasje vanaf week 18. Dan komen we gelijk met een uitbreiding in het segment Droge Worst met een Kip cervelaat 150 gram. Inspelend op de trend dat er meer kip wordt gegeten.”

Juryrapport:

‘De Stegeman Fuet sticks zijn een goede introductie omdat ze makkelijk mee te nemen zijn, en voor ieder moment bruikbaar. De authentieke verpakking straalt herkenbaarheid uit, waar de consument op aanslaat.’

Frank Schippers, assistent-bedrijfsleider Jumbo Mulder

Bron: Levensmiddelenkrant