Coca-Cola, Albert Heijn, Jumbo en Vrumona schrappen plastic draaglus

ROTTERDAM – Coca-Cola stopt met de plastic handgrepen op de multiverpakkingen frisdrank en water in de Nederlandse supermarkten. Dit heeft de frisdrankfabrikant samenspraak met Albert Heijn, Jumbo en Vrumona georganiseerd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het plan positief beoordeeld.

De plastic handgrepen worden gemaakt van verstevigd plastic, waardoor het minder goed recyclebaar is. Het weglaten van de handgrepen verbetert de recyclebaarheid van de rest van de verpakking en met deze aanpassing in de verpakking is 550.000 kilo plastic beter te recyclen. Daarnaast leidt deze stap op jaarbasis tot een besparing van ongeveer 40.000 kilo plastic.



Recycling

“Het weglaten van de handgreep komt de recyclebaarheid van bundelverpakkingen ten goede. De omverpakking zelf wordt namelijk gemaakt van het flexibele kunststof materiaal LDPE en de handgrepen van het materiaal PET. Als je deze omverpakking als consument in één keer weggooit, dus zonder de handgrepen van de omverpakking te scheiden, dan komen de twee verschillende materialen bij elkaar in de recyclestroom terecht. Dit kan de recycling belemmeren, omdat PET hele andere recycle-eigenschappen heeft dan LDPE, zoals een andere smelttemperatuur. De nieuwe verpakking zonder handgreep komt daarom ook beter uit de recyclecheck van het KIDV dan die mét handgreep. Daarnaast levert het weglaten van de handvatten natuurlijk een materiaalbesparing op”, zegt Niels van Marle van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).



Plastic Pact

De betrokken partijen hebben allemaal het Nederlands Plastic Pact ondertekend, wat zich er op richt om meer te recyclen en minder plastic te gebruiken. De maatregel is een stap in de goede richting van het verduurzamen van alle verpakkingen. Martijn van Rijn, adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat: “De aanpassing van deze verpakking is weer een stap in de richting van duurzamere plastic verpakkingen. Doordat deze bedrijven gezamenlijk optrekken wordt in een keer veel impact gemaakt en dit past daarmee goed bij het realiseren van de doelen van het Plastic Pact NL.”



De verpakkingen zonder handvatten zullen de komende maanden in de supermarkten worden geïntroduceerd.



Bron: Levensmiddelenkrant