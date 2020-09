Coca-Cola stapt volledig over op gerecycled plastic

ROTTERDAM – Na Zweden is Nederland het tweede land wereldwijd waarin Coca-Cola volledig overstapt op 100 procent gerecycled plastic. Het bedrijf maakt vandaag bekend vanaf oktober 2020 met de transitie te beginnen en hoopt hiermee jaarlijks ruim 10.000 ton nieuw plastic te besparen.

Door over te stappen op volledig recyclebaar plastic hoeft Coca-Cola geen nieuw plastic meer te laten maken voor nieuwe flessen. Naast de grote jaarlijkse besparing van plastic moet dit een CO2-besparing van 21 procent per jaar gaan opleveren. Coca-Cola introduceerde dit eerder al voor zijn merken Chaudfontaine en Fuze Tea en wordt met deze nieuwe stap de eerste frisdrankproducent in Nederland wiens portofolio volledig uit 100 procent recyclebaar plastic bestaat. In oktober begint het bedrijf met het vervangen van de kleine flessen van een halve liter en vanaf 2021 zullen ook de grote flessen volgen. De transitie is mogelijk dankzij de sterke Nederlandse infrastructuur voor inzameling en recycling van verpakkingen.

De overstap sluit aan op de duurzaamheidsambities van Coca-Cola, vertelt Ben Bijnens, country director Coca-Cola Nederland: “Als grote speler op de Nederlandse markt hebben we de verantwoordelijkheid om voorop te lopen in de verduurzaming van de frisdrankindustrie.” Jaap Wassink, country director Coca-Cola European partners Nederland, vult aan: “We blijven werken aan het verminderen van verspilling en het gebruik van onnodig verpakkingsmateriaal. Dit doen we bijvoorbeeld door het lichter maken van verpakkingen, duurzamer grondstoffengebruik en het recyclen van eigen afvalstromen.”

Bron: Levensmiddelenkrant