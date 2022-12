Ecotone overtreft zichzelf bij hercertificering B Corp

AMSTERDAM – Ecotone, voorheen bekend als Royal Wessanen, heeft een hercertificering van B Corp doorlopen. De fabrikant van onder andere Zonnatura, Clipper en Abbot Kinney’s heeft daarbij 116,5 punten gescoord. In 2019 waren dit er nog 91,5.

De hercertificering van B Corp valt samen met het nieuwe duurzaamheidsrapport en actieplan ‘Food for Biodiversity’ van Ecotone. Beide weerspiegelen de toewijding van het bedrijf om te voldoen aan de meest hoge sociale en ecologische normen. “Deze goede score is een tussentijdse bevestiging dat we met de juiste dingen bezig zijn met onze mooie biologische merken. Onze missie is pas volbracht als de mensheid in volledige harmonie samenleeft met de natuur, en we dit hebben gerealiseerd met onze leveranciers, partners en consumenten. Wij voelen ons de spreekbuis voor hen die (nog) niet kunnen praten, de planeet en alle volgende generaties die er nog mogen komen,” aldus Han van Nieuwland, general manager Wessanen Benelux.

Biodiversiteit

Door het uitsterven van een meer dan miljoen plant- en diersoorten verdwijnt er steeds meer leefgebied en neemt de kwaliteit en kwantiteit van de natuur af. Dat betekent volgens Ecotone dat we in een biodiversiteitscrisis zitten. Christophe Barnouin, ceo van Ecotone: “Dit is voor ons allen een cruciaal moment in de geschiedenis om het verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering nu echt aan te pakken. Ons doel is om de industrie te helpen evolueren naar een vernieuwd wereldwijd model dat de menselijke gezondheid, het welzijn en het herstel van kwetsbare ecosystemen ten goede zal komen.” De focus in het duurzaamheidsrapport en het actieplan ligt op de duurzame groei en zet ambitieuze plannen van Ecotone uiteen voor verdere ontwikkelingen in 2025 en 2030. De belangrijkste doelen omvatten: een 90 procent biologisch portfolio in 2030, meer dan 95 procent van de omzet moet uit plantaardige producten komen, en het gebruik maken van 66 procent alternatieve ingrediënten zoals oude granen, voor meer verschillende soorten voedingsstoffen en meer biodiversiteit.

Bron: Levensmiddelenkrant