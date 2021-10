Energie besparen met Essent

91 procent van de ondernemers is bezig met energie besparen en 53 procent geeft aan komend jaar weer stappen te zetten. Essent heeft stappenplan voor wie ook aan de slag wilt.

Energie besparen in je winkel? Vandaag is de beste dag om dat te doen

Hoe ver zijn ondernemers eigenlijk al met energie besparen? Dat liet Essent in augustus onderzoeken. Wat blijkt: 91% van de ondernemers gaf aan al bezig te zijn, bijvoorbeeld met isolatie, ledverlichting en zuinige apparatuur. En 53% gaf aan komend jaar ook weer stappen te willen zetten. Wil jij ook aan de slag? Dan heeft Essent een handig stappenplan voor je.

Begin met de quick wins

Een open deur, maar begin met de zaken die weinig kosten en die je snel terugverdient. Voor jouw winkel kun je denken aan isolatie van alle leidingen. Want om alles vers te houden heb je veel leidingen rond je koeling en temperatuurbeheersing. Denk verder ook aan bewegingsmelders voor verlichting in je magazijn, de pauzeruimte en toiletten. Ook ledverlichting verdien je vaak al in 1 tot 5 jaar terug.

Maak je businesscase

Voor de grotere projecten maak je natuurlijk wel een berekening van de kosten en de besparing. Check waar je veel energie verbruikt en wat hiervoor de zuinigere alternatieven zijn. Dat doe je bijvoorbeeld door te berekenen welke investering de kortste terugverdientijd heeft. In ons stappenplan laten we je zien hoe je dat doet.

Aan de slag, mét subsidies

Check daarna zeker welke subsidies je aan kunt vragen, zoals de ISDE, SDE++ of EIA. Want het zijn er steeds meer! In het stappenplan staat een handig overzicht.

Download het stappenplan via essent.nl/levensmiddelen en ontdek hoe je vandaag slim start besparen. Doe er je voordeel mee!

Bron: Levensmiddelenkrant