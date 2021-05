FSIN: ‘Consument eet nog meer kant-en-klaar’

BENNEKOM – Nederlanders eten steeds vaker kant-en-klaar of aan huis bezorgde maaltijden, omdat ze geen tijd of zin hebben om te koken. Dit concludeert het FoodService Instituut Nederland (FSIN) uit een analyse.

Wel vinden Nederlanders gezond en lekker eten belangrijk volgens het onderzoek. Daaruit blijkt dat 50 procent van de respondenten minstens één keer per week geen zin heeft om te koken; een flinke stijging ten opzichte van twee jaar geleden. Toen was dit nog 35 procent. Deze ontwikkeling zet zich naar verwachting nog verder door in de jaren na de coronapandemie.

Einde traditie

De millennials en generatie Z zijn voornamelijk op zoek naar alternatieven voor als zij geen tijd hebben om een gezonde maaltijd te bereiken. 34 procent van de 25 tot 40 jarige geeft aan regelmatig buiten te deur te eten of eten te bestellen. Bij de generatie Z wordt zelfs een keer per week het ontbijt buiten de deur genuttigd. “Voor jongere generaties is eten meer dan functionele brandstof”, aldus FSIN-directeur Inga Blokker. “Eten moet niet alleen de maag vullen, maar ook op emotioneel vlak iets doen, zoals afleiden van stress, of een goed gevoel geven. Het feit dat jongeren niet veel te besteden hebben, heeft hen er niet toe gebracht om hun levensstijl op te geven of aan te passen. We constateren dat nu opnieuw. De ‘state of mind’ wint van de ‘state of wallet’.”

Eenpersoons

De behoefte aan gemaksoplossingen voor eenpersoonshuishoudens, zoals kant-en-klaarmaaltijden en bezorgmaaltijden, zal naar verwachting meestijgen gezien het eetgedrag van consumenten. FSIN ziet dat zich met deze ‘ontkoking’ van de onze samenleving zich een meer divers aanbod ontwikkelt in retail en foodservice. Kant-en-klaar- en thuis te bezorgen maaltijden worden gezonder en de keuze ruimer, aangewakkerd door de coronacrisis. Ook verwacht de vereniging dat zodra de horeca weer opengaat, een deel van de thuis-uit-eten-omzet terugvloeit naar buiten de deur eten, een ander deel blijft definitief voor thuisconsumptie.



In de komende editie van Out.of.Home Shops vertelt FSIN-directeur Inga Blokker over de toekomst van de foodsector, het herstel van de coronacrisis en het veranderende eetgedrag van consumenten.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops