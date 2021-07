Hak krijgt onder nieuwe Russische eigenaar groenere strategie

GIESSEN – Hak krijgt waarschijnlijk een nieuwe aandeelhouder. De huidige investeringsmaatschappij NPM Capital heeft een voorlopige koopovereenkomst getekend met het Russische KDV Group, met de intentie haar belang in de groentefabrikant te verkopen. Hak zegt onder KDV de komende jaren hun plantaardige strategie in Europa versneld uit te bouwen.

Ook meldt de producent dat KDV voor hen het startpunt is voor verdere internationalisatie en diversificatie richting plantaardige voeding. KDV Group is een internationale foodproducent die van oorsprong gevestigd is in Rusland, en is actief in de hele voedselketen, van teelt, grondstoffenverwerking en productie tot en met verkoop en distributie van honderden merken.

Toelichting

Timo Hoogeboom, ceo van Hak, zegt in een toelichting: “Toen bekend werd dat NPM Capital op zoek ging naar een koper was het uitgangspunt dat de nieuwe aandeelhouder onze plantaardige missie, strategie én onze Groene Keuken principes zou ondersteunen. Uit de gesprekken die we met KDV hebben gehad, wordt dat bevestigd en is duidelijk dat wij autonoom blijven opereren. Bovendien kunnen we samen met KDV onze internationale marktpositie versterken en onze missie versnellen om mensen te helpen meer groenten en peulvruchten te eten.” Wat er verder gaat gebeuren vertelt Hoogeboom ook. “Na de zomer starten we met het uitwerken van onze gezamenlijke groeiplannen. Een ding is zeker, we zullen onze koers met groter verzet gaan inzetten.”

Details

Financiële details van de transactie hebben NPM Capital en KDV niet bekend gemaakt. De beoogde overname is nog onder voorbehoud van het doorlopen van het adviestraject met de gemeenschappelijke Ondernemingsraad van Hak.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops